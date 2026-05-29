Εικόνες ντροπής λίγο πριν τη λήξη του τελικού Κυπέλλου Κύπρου.

Το Κύπελλο Κύπρου για δεύτερη φορά στην ιστορία της κατέκτησε η Πάφος, ωστόσο το αγωνιστικό σκέλος του τελικού φαίνεται να πέρασε σε δεύτερη μοίρα.

Πιο συγκεκριμένα, μετά το δεύτερο γκολ της Πάφου στο 90+2΄, οι οπαδοί του Απόλλωνα Λεμεσού προχώρησαν στη ρίψη αντικειμένων και μπουκαλιών στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα, έριξαν και πυρσό, τον οποίο εκτός αγωνιστικού χώρου μετέφερε ποδοσφαιριστής της Πάφου.

Η ένταση στις κερκίδες μεταφέρθηκε και στους παίκτες, με τους πιο ψύχραιμους να προσπαθούν να χωρίσουν όσους είχαν αψιμαχίες. Στιγμή έντασης είχε και ο προπονητής της Πάφου, Ρικάρντο Σα Πίντο με τον Γκάρι Ροντρίγκεζ, ο οποίος αγωνίζεται στον Απόλλωνα Λεμεσού. Και οι δύο τους είχαν περάσει από την Ελλάδα, με τον Σα Πίντο να κάθεται στους πάγκους του ΟΦΗ και του Ατρομήτου, ενώ ο Γκάρι Ροντρίγκεζ έχει φορέσει την φανέλα του Ολυμπιακού.

Μετά από λίγα λεπτά η ένταση εκτονώθηκε, με την Πάφο να στέφεται κυπελλούχος.

