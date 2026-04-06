Σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε Βουλή στον απόηχο των εξαγγελιών του πρωθυπουργού, με πρωταγωνιστές τον υφυπουργό Μακάριο Λαζαρίδη και τον βουλευτή Παύλο Πολάκη. Οι δυο άντρες αντάλλαξαν βαριές κουβέντες σε προσωπικό επίπεδο με την αντιπαράθεση να κινείται σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για «σαπίλα» και «βαθύ κράτος», ενώ στόχευσε προσωπικά τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, με αιχμή τις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Εάν είχατε μισή τσίπα πάνω σας, κι εσύ καινούριε υπουργέ Λαζαρίδη, που έλεγες ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ…», ανέφερε αρχικά, για να συνεχίσει με αιχμές για το βιογραφικό του: «Το πτυχίο σου από που είναι; College of Southeastern Europe λέει. Από που είναι αυτό; Και τι πτυχία δίνει».

Ο Μακάριος Λαζαρίδης απάντησε σε υψηλούς τόνους, ανταποδίδοντας τις κατηγορίες: «Σαπίλα και βαθύ κράτος είστε εσύ! Ο δήμαρχος με τα διπλά βιβλία! Τι τα κάνατε και που τα πήγατε τα μαύρα;», ενώ σχετικά με τις αναφορές στο πτυχίο του δήλωσε: «Όσον αφορά αυτή την αηδία. Έχω τελείωσε το εργαστήρι ελευθέρων σπουδών, το College of Southeastern Europe. Το πτυχίο μου υπάρχει μπορεί να σας το δείξω. Τελειώνει η πλάκα. Δείξτε μας τα βιβλία σας, που είναι τα λεφτά που τρώγατε!».

Η ένταση δεν αποκλιμακώθηκε, με τον Παύλο Πολάκη να επανέρχεται άμεσα: «Δεν μας λέει από που είναι το πτυχίο του. Μας είπε ότι εγώ είμαι το βαθύ κράτος με τα μαύρα βιβλία. Να μας μια βόλτα στα Σφακιά Λαζαρίδη και να δεις τι έκανα εγώ. Μουρμού!», ενώ σε ακόμη υψηλότερους τόνους φώναξε: «Σκασμός Λαζαρίδη, σκασμός. Τώρα μιλάω εγώ δεν θα πετάγεσαι!», προκαλώντας αντιδράσεις από τα έδρανα της πλειοψηφίας και την παρέμβαση του προεδρεύοντος Γιώργου Λαμπρούλη, ο οποίος χαρακτήρισε τις εκφράσεις απαράδεκτες.

Παρά τις συστάσεις, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε στο ίδιο ύφος: «Πες μας που είναι το πτυχίο σου Λαζαρίδη και μετά ξανατραγούδα. Γιατί αρκετά σας χαϊδέψαμε μερικούς που είστε χούλιγκαν. Από εδώ και πέρα, τέλος», με την αντιπαράθεση να μεταφέρεται και εκτός μικροφώνου.

«Έτρωγες μαύρα και μιλάς; Άντε μπράβο!» φώναξε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον Παύλο Πολάκη να απαντά: «Να μας πεις από που είναι το πτυχίο σου αμόρφωτε! Αμόρφωτος είναι. Από εδώ και πέρα θα τα λέμε όλα. Τέλος η ανοχή!».