«Παραιτηθείτε να πάμε σε εκλογές να καθαρίσει η χώρα», τόνισε ο Παύλος Πολάκης.

Ο Παύλος Πολάκης απάντησε στο εξώδικο που του απέστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης σχετικά με τις υποκλοπές. Όπως τονίζει σε βίντεό του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δημητριάδη, άσε τα εξώδικα και κάνε μου μήνυση!!! Θα καλέσω για μάρτυρα τον Ντίλιαν».

Παράλληλα, κατήγγειλε συναντήσεις υπουργών στο σπίτι της Γκίλφοϊλ με αμερικανικές εταιρείες, σχετικά με τη φαρμακευτική δαπάνη, κάνοντας λόγο για πρακτικές που χαρακτήρισε «αποικιοκρατικές» και ζητώντας άμεση παραίτηση της κυβέρνησης και πρόωρες εκλογές, ώστε να «καθαρίσει η χώρα». Το σχόλιό του ήταν: «Οι υπουργοί Πιερρακάκης και Γεωργιάδης έκαναν χθες βράδυ σύσκεψη στο σπίτι της Γκίλφοϊλ με αμερικανικές εταιρείες για τη φαρμακευτική δαπάνη!!! Μόνο σε αποικίες και από δούλους γίνονται αυτά!!! Παραιτηθείτε και πάμε σε εκλογές να καθαρίσει η χώρα».

