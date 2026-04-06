Ο Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κατηγόρησε ευθέως τον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντάς τον ως το «βαθύ κράτος» του ρουσφετιού, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας. Σε δήλωσή του τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και νέο άνεμο, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε αποδρομή. Ο πρόεδρος επέκρινε την κυβέρνηση για υπονομεύσεις της ανεξαρτησίας των θεσμών, για περιορισμούς στη δράση της δικαιοσύνης και για την ανοχή σε παρατυπίες όπως οι υποκλοπές και οι απευθείας αναθέσεις.

Ειδικότερα σημείωσε ότι «Το σημερινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού πιστοποίησε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε αποδρομή. Ο εντολέας του παρακράτους των υποκλοπών, ο Πρωθυπουργός που γνώριζε και επέτρεψε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων από τη «γαλάζια» συμμορία, σήμερα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης μας είπε ότι ήρθε η ώρα να τα βάλει με το «βαθύ κράτος». Μα εσείς, κ. Μητσοτάκη, είστε το «βαθύ κράτος» του ρουσφετιού, της διαφθοράς, των απευθείας αναθέσεων και της ατιμωρησίας. Εσείς σε πολλές περιπτώσεις δεν επιτρέψατε στη δικαιοσύνη να διερευνήσει ευθύνες των υπουργών σας. Εσείς υπονομεύσατε την ανεξαρτησία των θεσμών. Εσείς είστε αυτός που εκβιάζει δημόσια ως «Νίξον» ο απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ.»

Καταλήγοντας, ζήτησε άμεσα εκλογές, υπογραμμίζοντας ότι μόνο με πολιτική αλλαγή μπορεί η χώρα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα διαφθοράς και ατιμωρησίας. «Γι’ αυτό, αφήστε τα πρόχειρα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και νέο άνεμο. Εκλογές τώρα.» τόνισε εμφατικά.

