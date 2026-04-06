Τι δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση πολιτικών συντακτών.

Σε δυσχερή θέση έχουν φέρει την κυβέρνηση οι αποκαλύψεις του Βήματος της Κυριακής γύρω από προσύμφωνο συνεργασίας κοινοπραξίας εταιρειών, στην οποία συμμετείχε η Intellexa, με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί κρατικής εμπλοκής στην υπόθεση Predator και να κάνει λόγο για αυθαίρετη σύνδεση διαφορετικών υποθέσεων.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε για το αν η κυβέρνηση εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι οι υποκλοπές και η υπόθεση Predator αφορούν αποκλειστικά ιδιώτες, παρά το έγγραφο που, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, αποτυπώνει προσύμφωνο συνεργασίας ανάμεσα σε κοινοπραξία εταιρειών με συμμετοχή της Intellexa και κρατικό φορέα.

Σύμφωνα με την ερώτηση, η συμφωνία προέβλεπε δημόσια χρηματοδότηση μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας και με ευρωπαϊκούς πόρους, στοιχείο που, όπως υποστηρίχθηκε, συνιστά σαφή ένδειξη θεσμικής σχέσης της Intellexa με το κράτος επί ημερών της σημερινής κυβέρνησης.

Ο Παύλος Μαρινάκης αντέδρασε έντονα, υποστηρίζοντας ότι τόσο το δημοσίευμα όσο και η ερώτηση που το υιοθετεί στηρίζονται σε «πάρα πολλά λογικά άλματα». Όπως ανέφερε, το πρώτο κρίσιμο στοιχείο είναι ότι δεν πρόκειται για απευθείας συνεργασία του Δημοσίου με μία και μόνη εταιρεία, αλλά για κοινοπραξία εταιρειών. Το δεύτερο, κατά τον ίδιο, είναι ότι δεν υπήρξε οριστική συμφωνία αλλά προσύμφωνο, δηλαδή μια διαδικασία που δεν ολοκληρώθηκε και τελικά δεν προχώρησε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε επίσης ότι στο περιεχόμενο του δημοσιεύματος, όπως ο ίδιος το περιέγραψε, δεν υπάρχει καμία αναφορά σε παράνομα λογισμικά. Με αυτή τη βάση, επιχείρησε να αποσυνδέσει πλήρως το συγκεκριμένο προσύμφωνο από την υπόθεση Predator, λέγοντας ουσιαστικά ότι δεν μπορεί να θεωρείται αυτονόητο πως οποιαδήποτε δραστηριότητα εταιρείας που εμφανίζεται σε άλλη δικαστική υπόθεση συνδέεται αυτομάτως και με χρήση παράνομου λογισμικού.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι η εμπλοκή μιας εταιρείας σε υπόθεση που ερευνάται από τη Δικαιοσύνη για ζητήματα παράνομων λογισμικών δεν συνιστά από μόνη της τεκμήριο ενοχής, ούτε σημαίνει ότι κάθε άλλη επιχειρηματική της δραστηριότητα φέρει το ίδιο νομικό ή πολιτικό φορτίο. Μάλιστα, υπενθύμισε ότι η σχετική υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε δικαστική πορεία, αναφέροντας ότι επίκειται εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό, ενώ παράλληλα γίνεται και προκαταρκτική εξέταση, άρα, όπως άφησε να εννοηθεί, δεν χωρούν πολιτικά συμπεράσματα πριν μιλήσει οριστικά η Δικαιοσύνη.

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε ευθέως ορισμένους αναλυτές και δημοσιογράφους ότι επιχειρούν να «κουμπώσουν» δύο διαφορετικές ιστορίες: από τη μία μια σοβαρή υπόθεση που αφορά το Predator και ερευνάται δικαστικά και από την άλλη μια υπόθεση επιδότησης μέσω ΕΣΠΑ ή άλλου προγράμματος σε κοινοπραξία εταιρειών για διαφορετικό αντικείμενο. Κατά την κυβερνητική επιχειρηματολογία, η σύνδεση αυτή γίνεται ώστε να δημιουργηθεί στο κοινό η εντύπωση ότι υπάρχει αποδεδειγμένη κρατική εμπλοκή, χωρίς όμως, όπως είπε, να προκύπτει κάτι τέτοιο από τα πραγματικά δεδομένα.

Η συζήτηση οξύνθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο δημοσιογράφος επανήλθε, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση δεν είναι τόσο απλή όσο την παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στη δεύτερη ερώτησή του υποστήριξε ότι, πέρα από τα έγγραφα, το δημοσίευμα βασίζεται και σε μαρτυρίες συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις οποίες σε συναντήσεις της κοινοπραξίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετείχε σε συντονιστικό ρόλο και ο επιχειρηματίας Γιάννης Λαυράνος, μαζί με στελέχη της Intellexa, αλλά και με κυβερνητικά στελέχη. Ο δημοσιογράφος ζήτησε να αποσαφηνιστεί ποια ήταν η σχέση του κ. Λαυράνου με κρατικές υπηρεσίες και με ποια ιδιότητα έδινε το «παρών» στις συναντήσεις αυτές.

Απαντώντας, ο Παύλος Μαρινάκης αρνήθηκε να μπει στη συζήτηση για τον ρόλο συγκεκριμένου ιδιώτη σε επιχειρηματική κοινοπραξία. Όπως είπε, δεν είναι δική του δουλειά να σχολιάζει με ποια ιδιότητα ένας ιδιώτης συμμετείχε εκ μέρους κάποιας εταιρείας σε διαδικασία σύμπραξης με το Δημόσιο, ιδίως όταν πρόκειται για μια διαδικασία που, όπως επανέλαβε, δεν κατέληξε σε υλοποίηση. Αντιθέτως, σημείωσε ότι ο ίδιος μπορεί να απαντήσει μόνο για το τι έκανε ή δεν έκανε το κράτος, και αυτό μόνο αφού ενημερωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στην ουσία της απάντησής του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε να σταθεί σε ένα βασικό επιχείρημα: ότι από τα στοιχεία της υπόθεσης δεν προκύπτει πως κάποια κρατική υπηρεσία επιχείρησε να επιδοτήσει παράνομο λογισμικό. Μάλιστα το διατύπωσε με σαφήνεια, τονίζοντας ότι «δεν βγήκε κάποιο ΕΣΠΑ για να επιδοτήσει κάποια παράνομη δραστηριότητα». Κατά τον ίδιο, αυτό είναι το κεντρικό σημείο της απάντησης της κυβέρνησης και όχι οι παράπλευρες συζητήσεις γύρω από πρόσωπα ή εταιρικές συμμετοχές.

Επανήλθε δε στην αρχική του θέση, λέγοντας ότι υπήρξε ένα προσύμφωνο με μια σειρά εταιρειών, μία από τις οποίες ήταν και η συγκεκριμένη, αλλά η υπόθεση αυτή δεν προχώρησε. Με την επισήμανση αυτή, επιχείρησε να υποβαθμίσει τη βαρύτητα του επίμαχου εγγράφου, παρουσιάζοντάς το όχι ως τεκμήριο ενεργής και ολοκληρωμένης συνεργασίας κράτους - Intellexa, αλλά ως στοιχείο μιας διαδικασίας που έμεινε ατελής και δεν οδήγησε σε τελικό έργο ή σύμβαση.

Ο δημοσιογράφος επανήλθε για τρίτη φορά. Σχολίασε ότι ο «Α ή ο Β ιδιώτης» δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένας τυχαίος επιχειρηματίας ή ένας κοινός προμηθευτής, από τη στιγμή που πρόκειται, όπως είπε, για πρόσωπο καταδικασμένο σε υπόθεση που σχετίζεται με το Predator, με το Δημόσιο και με δημόσιες προμήθειες. Με τον τρόπο αυτό επιχείρησε να δείξει ότι η συμμετοχή του συγκεκριμένου προσώπου δεν μπορεί να θεωρηθεί άσχετη ή δευτερεύουσα, αλλά αντίθετα ενισχύει τα ερωτήματα για τις πραγματικές διασυνδέσεις της υπόθεσης.

Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου παρέμεινε στην ίδια γραμμή. Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι όλα αυτά είναι ζητήματα που αξιολογούνται ξεχωριστά από τη Δικαιοσύνη και δεν συνδέονται με τη συγκεκριμένη διαδικασία προσυμφώνου, η οποία, όπως είπε για ακόμη μία φορά, δεν προχώρησε τελικά. Με τον τρόπο αυτό απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε περαιτέρω σχόλιο για το πρόσωπο του κ. Λαυράνου ή για τους ισχυρισμούς περί παρουσίας κυβερνητικών στελεχών στις επίμαχες συναντήσεις.