Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν πτώση την Τετάρτη στις ασιατικές αγορές, υποχωρώντας κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, μετά την αιφνιδιαστική συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, που προβλέπει την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Η εξέλιξη ήρθε έπειτα από απόφαση του προέδρου Τραμπ να αναστείλει για δύο εβδομάδες τις στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, υπό τον όρο ότι η Τεχεράνη θα εγγυηθεί την άμεση και πλήρη επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού. Η συμφωνία επιτεύχθηκε λιγότερο από δύο ώρες πριν από την προθεσμία που είχε θέσει η Ουάσιγκτον.

Στις αγορές, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate για παράδοση Μαΐου κατέγραφε πτώση άνω του 14%, διαμορφούμενο στα 94,47 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Μπρεντ υποχωρεί περισσότερο από 14%, φτάνοντας τα 94,21 δολάρια. Η έντονη αντίδραση αντανακλά την προσωρινή εκτόνωση των γεωπολιτικών εντάσεων που είχαν εκτοξεύσει τις τιμές ενέργειας τις προηγούμενες εβδομάδες.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία βασίζεται σε πρόταση δέκα σημείων από την ιρανική πλευρά, την οποία χαρακτήρισε ως «λειτουργική βάση για διαπραγματεύσεις», εκφράζοντας αισιοδοξία ότι οι βασικές διαφωνίες έχουν ήδη γεφυρωθεί. Από την πλευρά του Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών Seyed Abbas Araghchi επιβεβαίωσε ότι θα επιτραπεί η ασφαλής διέλευση πλοίων κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, σε συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και με σεβασμό στους τεχνικούς περιορισμούς.

Η συμφωνία ήρθε σε μια στιγμή αυξημένης έντασης, καθώς νωρίτερα την ίδια ημέρα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει με σκληρή ρητορική για καταστροφικές συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Ιράν, απειλώντας ακόμη και με πλήρη καταστροφή κρίσιμων υποδομών.

Παρά τη σημαντική πτώση των τιμών, αναλυτές προειδοποιούν ότι η αγορά παραμένει εξαιρετικά «σφιχτή» και ευάλωτη, με το ενδεχόμενο νέων διακυμάνσεων να παραμένει ισχυρό, όσο η γεωπολιτική αβεβαιότητα στην περιοχή δεν έχει πλήρως εκτονωθεί.

Στη βάση αυτή η η Ελλάδα προχωρά στη σταδιακή αποδέσμευση 2 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά της αποθέματα καυσίμων, στο πλαίσιο της συντονισμένης παρέμβασης του Διεθνή Οργανισμού Ενέργειας για διάθεση συνολικά 400 εκατομμυρίων βαρελιών στις διεθνείς αγορές, με στόχο τον περιορισμό των αυξήσεων στις τιμές ενέργειας.

Η απόφαση ελήφθη την περασμένη εβδομάδα σε σύσκεψη της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αγοράς καυσίμων, των ενόπλων δυνάμεων και αρμόδιων φορέων. Οι ποσότητες που θα διατεθούν αντιστοιχούν περίπου στο 8% των εθνικών στρατηγικών αποθεμάτων, τα οποία καλύπτουν ανάγκες 90 ημερών.

Η διαδικασία αποδέσμευσης θα εξελιχθεί σε διάστημα τριών μηνών, με την άμεση έναρξή της να αναμένεται μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι ποσότητες θα κατανεμηθούν ισομερώς μεταξύ βενζίνης, ντίζελ και μαζούτ, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διάθεσης θα ακολουθήσει σταδιακή αναπλήρωση των αποθεμάτων, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς του ΙΕΑ.