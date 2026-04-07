«Οι κροτίδες και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδι», αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ σε ανάρτησή της για το Πάσχα.

Ο εορτασμός του Πάσχα πλησιάζει, καθώς βαδίζουμε στα μέσα της Μεγάλης Εβδομάδας. Κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια των εορτών, συμβαίνουν σοβαρά ατυχήματα τα οποία οφείλονται στη χρήση κροτίδων και βεγγαλικών στο πλαίσιο κάποιον εθίμων. Αρκετά από αυτά τα ατυχήματα οδηγούν σε τραυματισμούς, ακόμα και ακρωτηριασμούς.

Ενώ αρκετός κόσμος θεωρεί ότι η χρήση τους στο πλαίσιο των εορτών είναι φυσιολογικό, η Ελληνική Αστυνομία υπενθυνίζει ότι η καύση κροτίδων και αυτοσχέδιων ειδών πυροτεχνίας που δεν έχουν την απαραίτητη άδεια είναι κάτι που απαγορεύεται από το νόμο.

Ενόψει του Πάσχα, η ΕΛ.ΑΣ υπενθυμίζει τα εξής:

Η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών εκτόξευσης αυτών, καθώς και κάθε είδος πυροτεχνίας άνευ άδειας από οποιονδήποτε απαγορεύεται.

Η καύση βεγγαλικών απαγορεύεται κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα.

Αποτρέψτε τα παιδιά από τη χρήση ή την αυτοσχέδια κατασκευή τους.

Ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, ακόμα και ακρωτηριασμού.

Μην τους επιτρέπετε να προσεγγίζουν χώρους παράνομης καύσης των ειδών αυτών, διότι κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα προκληθεί ατύχημα.

Μην ξεχνάτε ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα και η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους για την σωματική ακεραιότητα και την ίδια την ζωή.

