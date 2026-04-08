Χαμηλώνουν οι πιέσεις για πρόωρες εκλογές - Η δοκιμασία στις σχέσεις Μαξίμου και βουλευτών και Μαξίμου και σκανδάλων προβλέπεται μακρά και επίπονη - Άγνωστος «Χ» των εξελίξεων η πορεία των σκανδάλων και οι νέες αποκαλύψεις.

Ανάσταση της κυβέρνησης προσδοκά το Μαξίμου μετά τα Πάθη των τελευταίων πολλών ημερών. Ή έστω μία μικρή ανάπαυλα λόγω Πάσχα. Η ενδοκοινοβουλευτική αντάρα από την άρση ασυλίας 11 βουλευτών της Ν.Δ. επιχειρείται -μεσούσης της Μ. Εβδομάδας -να δώσει την θέση στον κατευνασμό. Οι βουλευτές θα πάνε στα χωριά τους να πιάσουν τον σφυγμό των ψηφοφόρων για χάρη των οποίων θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ο πρωθυπουργός από την άλλη θα πάρει τα βουνά για να σκεφθεί τι μέλλει γενέσθαι.. Αν θα κάνει εκλογές και πότε. Αν θα καταφέρει μέχρι τέλους να αντιμετωπίσει τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών και πως. Εν μέσω πολέμου και μίας ακρίβειας που απειλεί να πλήξει ξανά τα νοικοκυριά.

Κόπασαν οι φωνές για άμεσες εκλογές

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews μετά την πρώτη τρικυμία από την 2η δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ οι φωνές για εκλογές «εδώ και τώρα» κόπασαν. Τουλάχιστον για την ώρα. Θεσμικοί παράγοντες επιμένουν ότι ο Κ. Μητσοτάκης επιστρέφει στο σενάριο των εκλογών το πρώτο τρίμηνο του 2027. Με τις πιθανότητες των εκλογών το Φθινόπωρο να παραμένουν, ωστόσο, στο τραπέζι αν κάποιο από τα σοβαρά θέματα που πιέζουν την κυβέρνηση, κακοφορμίσει.

Ανοικτά όλα τα σενάρια

Ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης που -λόγω πεποίθησης και χαρακτήρα -θέλει σχεδόν να εξαντλήσει την τετραετία ξέρει ότι πλέον ο χρόνος των εκλογών δεν εξαρτάται πλέον 100% από τον ίδιο αλλά από τις συνθήκες. Γι’ αυτό και στο Μαξίμου πλέον δεν βάζουν στοιχήματα. Αρκούνται μόνο στην παραδοχή ότι έχει ξημερώσει προεκλογική χρονιά.. Γι’ αυτό και αφήνουν ανοιχτά όλα τα σενάρια από εδώ και πέρα..

Ο πρωθυπουργός τις τελευταίες μέρες φλέρταρε με το ενδεχόμενο των εκλογών το Φθινόπωρο ενώ ήταν αρκετά επιφυλακτικός στις άμεσες κάλπες. Μετά τις άρσεις ασυλιών και το προσωρινό μορατόριουμ με την «γαλάζια» Κ.Ο. επέστρεψε στο σενάριο του 2027.

Ετοιμάζονται να ζητήσουν σύγκληση Κ.Ο.

Η δοκιμασία, ωστόσο, στις σχέσεις Μαξίμου- βουλευτών και Μαξίμου- σκανδάλων προβλέπεται μακρά και επίπονη. Στην Κ.Ο γίνονται διαρκείς ζυμώσεις. Αμέσως μετά το Πάσχα είναι πολύ πιθανόν κάποιοι βουλευτές να ζητήσουν την σύγκλιση της Κ.Ο. για να μιλήσουν παρουσία του πρωθυπουργού έξω από τα δόντια...

Και για τα στρατηγικά λάθη που έχουν γίνει και για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους έναντι της πρακτικής των «αποκεφαλισμών» που προκρίνεται κάθε φορά που προκύπτει μία κυβερνητική κρίση. Απρόβλεπτος παράγοντας παραμένει η στάση κάποιων δελφίνων καθώς βλέπουν την κυβέρνηση να πατάει διαρκώς τα κορδόνια της.

Τον ρυθμό στις εσωκομματικές σχέσεις θα δώσουν σε κάθε περίπτωση οι δημοσκοπήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας μετά το Πάσχα.

Το ..φυτίλι στις σχέσεις Μαξίμου- Κ.Ο έχει ανάψει

Το φυτίλι στις σχέσεις του Μαξίμου με την Κ.Ο. έχει ανάψει και κανείς δεν ξέρει που θα καταλήξει. Κι αν η Πρόταση Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο «υπουργών – βουλευτών» αποδείχθηκε ότι ήταν Πρόταση- πανικού κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί αν πέσουν αργότερα και άλλες θεσμικές Προτάσεις στο τραπέζι για τον περιορισμό του ρουσφετιού. Όπως για παράδειγμα η κατάργηση του σταυρού που έσπευσε να «κάψει» με δική του πρωτοβουλία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης. Πρόταση που εισηγούνται κάποιοι στο Μαξίμου χωρίς κανείς να γνωρίζει αν θα αξιοποιηθεί κάποια στιγμή ή όχι.

Κυρίαρχος παράγοντας τα σκάνδαλα

Ενώ κυρίαρχος παράγοντας παραμένει η εξέλιξη των σκανδάλων. Τυχόν νέες δικαστικές εξελίξεις ή αποκαλύψεις στην υπόθεση των υποκλοπών και νέες εξελίξεις στο δικαστικό σήριαλ του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ήδη πριν κλείσει η βουλή για Πάσχα κατατέθηκε και νέα δικογραφία για δύο ακόμη βουλευτές ενώ εκκρεμεί και η άρση ασυλίας των 11 στην Ολομέλεια της βουλής και η ποινική τύχη δύο πρώην μελών της κυβέρνησης.

Κι ενώ η αντιπολίτευση ετοιμάζει ολική αντεπίθεση. Με την Προ Ημερησίας συζήτηση που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές , την Πρόταση Μομφής να αιωρείται πάνω από το Μαξίμου και σειρά αιτημάτων για εξεταστικές και Προανακριτικές επιτροπές σε υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ, αντίστοιχα.