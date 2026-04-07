Νέα απόφαση που αναμορφώνει το περιεχόμενο του φαρμακείου που οφείλει να διαθέτει κάθε όχημα εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Η ρύθμιση τίθεται σε ισχύ από τις 18 Ιουνίου και προβλέπει ότι το φαρμακείο αυτοκινήτου θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 16 βασικά είδη. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης συγκεκριμένων διαστάσεων, λευκοπλάστης, τραυμαπλάστ, επίδεσμοι, επιθέματα για εγκαύματα και πληγές, ψαλίδι πρώτων βοηθειών, γάντια μίας χρήσης, υγρά καθαριστικά μαντιλάκια, ιατρική μάσκα και οδηγίες παροχής πρώτων βοηθειών.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι το κιβώτιο πρώτων βοηθειών πρέπει να βρίσκεται μέσα στο όχημα σε σημείο άμεσα προσβάσιμο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση ανάγκης. Δεν επιτρέπεται να είναι κλειδωμένο ή να περιέχει άλλα αντικείμενα πέρα από το απαραίτητο υγειονομικό υλικό.

Επιπλέον, η απόφαση προβλέπει ότι οι ιδιοκτήτες ή οι οδηγοί οφείλουν να αναπληρώνουν άμεσα ό,τι χρησιμοποιείται, ενώ το φαρμακευτικό υλικό πρέπει να ανανεώνεται τακτικά —ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες— και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της διετίας.

Σε περίπτωση παράβασης, το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ, σύμφωνα με τον Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.