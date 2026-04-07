Market pass για τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένο εισοδήματος ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Το voucher αυτό θα έχει την μορφή ψηφιακή κάρτας και στην ουσία θα πρόκειται για συνέχεια του προγράμματος ΤΕΒΑ που διακόπηκε τον Μάρτιο του 2024.

Το επόμενο Σεπτέμβριο είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και στους μη έχοντες. Λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας αλλά και του πληθωρισμού η κυβέρνηση κάνει σκέψεις το market pass να δοθεί νωρίτερα στους δικαιούχους.

Η μορφή του voucher θα είναι σε άυλη μορφή, όπως δηλαδή και το fuel pass, για το οποίο οι αιτήσεις «τρέχουν» αυτές τις ημέρες και η ισχύς του θα είναι για έξι μήνες. Τα σενάρια που εξετάζει η ηγεσία του υπουργείου είναι είτε τα χρήματα να μπαίνουν μία και καλή στην άυλη κάρτα του κάθε δικαιούχοι ή θα γίνεται πληρωμή μήνα με τον μήνα και για 6 μήνες, έως ότου χρειαστεί ξανά ανανέωση.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, προ ημερών ανέφερε πως το ύψος του market pass θα είναι 40 ευρώ και αυτό το ποσό θα αυξάνεται ανάλογα και την σύνθεση του νοικοκυριού και πως η πρώτη πληρωμή θα περιλαμβάνει μέχρι και 30 μήνες αναδρομικά, από το μήνα δηλαδή που έπαψε να λειτουργεί ως πρόγραμμα το ΤΕΒΑ.

Το πρόγραμμα εστιάζει στη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως οι άνεργοι, οι πολίτες με χαμηλά εισοδήματα και όσοι λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Η μηνιαία επιδότηση ξεκινά από τα 40 ευρώ, ποσό που προσαυξάνεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Τα αναδρομικά διαμορφώνονται με βάση τους μήνες συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Ενδεικτικά, για μηνιαία ενίσχυση 40 ευρώ, τα ποσά ορίζονται ως εξής:

6 μήνες αναδρομικά: 240€ (40€ × 6)

12 μήνες αναδρομικά: 480€ (40€ × 12)

18 μήνες αναδρομικά: 720€ (40€ × 18)

24 μήνες αναδρομικά: 960€ (40€ × 24)

30 μήνες αναδρομικά: 1.200€ (40€ × 30)

Η οριστικοποίηση των ποσών θα γίνει μέσω της σχετικής ΚΥΑ εντός του καλοκαιριού, οπότε και θα ανακοινωθεί το επίσημο χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ποιοι είναι οι Δικαιούχοι

Στους δικαιούχους του Market Pass εντάσσονται:

Σημερινοί λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Πρώην δικαιούχοι του επιδόματος που το λάμβαναν την 1η Μαρτίου 2024, αλλά πλέον όχι.

Πολίτες σε κατάσταση ακραίας φτώχειας, με σχετική βεβαίωση από Κέντρα Κοινότητας ή κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων.

Η οικονομική στήριξη παρέχεται με τη μορφή ψηφιακού κουπονιού. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι:

- Περιορισμένη Χρήση: Προορίζεται αποκλειστικά για τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

- Συνεργαζόμενα Σημεία: Η εξαργύρωση γίνεται μόνο σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (π.χ. παντοπωλεία, σούπερ μάρκετ).

- Χρονική Ισχύς: Τα κουπόνια έχουν διάρκεια έξι μηνών, με δυνατότητα επαναφόρτισης για όσους εξακολουθούν να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Η διαδικασία των αιτήσεων θα ξεκινήσει μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι χρήστες θα εισέρχονται με τους κωδικούς τους για να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους και να ορίσουν τον τρόπο παραλαβής των χρημάτων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του προγράμματος, τα ποσά θα πιστωθούν αναδρομικά για το διάστημα από την 1η Μαρτίου 2024 και μετά, καλύπτοντας το χρονικό κενό μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση του νέου συστήματος ενίσχυσης, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει από το φθινόπωρο. Η αξία του voucher θα εξαργυρώνεται μόνο για τρόφιμα και είδη βασικής υλικής βοήθειας και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες αγορές ή να μετατραπεί σε μετρητά.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώνουν τα στοιχεία τους και να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους. Μετά την έγκριση, το ποσό θα πιστώνεται απευθείας στην ψηφιακή κάρτα ή στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσει ο δικαιούχος και θα ενημερώνεται μέσω email ή κινητού.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν το voucher σε σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα τροφίμων.

Το κουπόνι δημιουργείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος κατά την έγκριση της αίτησης για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Για περιπτώσεις ακραίας φτώχειας, εκδίδεται μετά την καταχώριση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως κοινωνική έκθεση ή βεβαίωση απορίας.

Το voucher διαθέτει μοναδικό κωδικό ή barcode μπορεί να είναι ψηφιακό ή εκτυπωμένο και χρησιμοποιείται μόνο για τρόφιμα και βασικά είδη.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για καπνικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά, μεταχειρισμένα είδη, προϊόντα που σχετίζονται με τυχερά παιχνίδια και δεν μπορεί να μετατραπεί σε μετρητά.