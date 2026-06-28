Σιγά - σιγά αποκρυσταλλώνεται το «μπλοκ» των αντιπάλων που βάζει στο στόχαστρό του ο Αλέξης Τσίπρας.

Στο επίκεντρο σφοδρότατης κριτικής από τον Αλέξη Τσίπρα βρέθηκαν οι τράπεζες με αφορμή τη φορολογική ασυλία που απολαμβάνουν με... κεκτημένη ταχύτητα από την εποχή των μνημονίων. Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ στηλίτευσε το γεγονός πως οι μόνες επιχειρήσεις της χώρας που δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο εισοδήματος είναι οι τράπεζες, με αφορμή τη συνέχιση του καθεστώτος του αναβαλλόμενου φόρου, ενώ την ίδια ώρα μοιράζουν μερίσματα δισεκατομμυρίων. Η αναφορά προφανώς αφορά τις 4 συστημικές τράπεζες, Εθνική, Eurobank, Πειραιώς και Alpha Bank.

«Το χειρότερο όμως είναι ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους όπως κάθε άλλη επιχείρηση. Λόγω του αναβαλλόμενου φόρου δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ, αλλά φέτος μοίρασαν 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη στους μετόχους», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως το καθεστώς φορολογικής ασυλίας σύμφωνα με τις τράπεζες ολοκληρώνεται το... 2035.

«Αυτή η πλάκα πρέπει να τελειώνει. Ή θα ολοκληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο έως το 2028, αντί για το 2035 που σχεδιάζουν, ή θα επιβληθεί έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους, τέτοια που θα τους κάνει να το ξανασκεφτούν. Πάντως, εις υγείαν των κορόιδων δεν μπορούν να συνεχίσουν να ζουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η στήλη επισημαίνει με το σχόλιο αυτό την επίθεση Τσίπρα στις τράπεζες με αφορμή την ιδιότυπη φοροαπαλλαγή τους, καθώς σιγά σιγά φαίνεται να αποκρυσταλλώνεται το «μπλοκ» των αντιπάλων που βάζει απέναντι και στο στόχαστρο ο πρώην Πρωθυπουργός. Τον πρώτο λόγο είχε η ΔΕΗ, ήρθε η ώρα των τραπεζών...

Ν.Α.