Να βιαστούν να βγάλουν νέες ταυτότητες όσοι θέλουν μετά τις 3 Αυγούστου να κάνουν ταξίδι στο εξωτερικό καθώς οι παλιές θα πάψουν να έχουν ισχύ.

Η αντίστροφη μέτρηση για τις παλιές ταυτότητες έχει ξεκινήσει, καθώς η 3η Αυγούστου αποτελεί ορόσημο για τη χρήση τους ως ταξιδιωτικών εγγράφων. Βάσει του ισχύοντος ευρωπαϊκού κανονισμού, όσοι πολίτες επιθυμούν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό θα πρέπει να διαθέτουν τη νέα ταυτότητα ή εναλλακτικά έγκυρο διαβατήριο.

Τι ισχύει για τα ταξίδια στο εξωτερικό

Από τις 3 Αυγούστου και μετά, οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές για μετακινήσεις εκτός Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες που δεν θα έχουν προχωρήσει στην έκδοση της νέας ταυτότητας θα πρέπει να χρησιμοποιούν διαβατήριο για τα ταξίδια τους στο εξωτερικό.

Καμία αλλαγή στις συναλλαγές εντός Ελλάδας

Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τη χρήση των ταυτοτήτων ως ταξιδιωτικών εγγράφων και δεν επηρεάζει τις συναλλαγές με το Δημόσιο ή τις διαδικασίες ταυτοποίησης στο εσωτερικό της χώρας. Οι παλαιές ταυτότητες εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ για όλες τις σχετικές χρήσεις εντός της ελληνικής επικράτειας.

Πώς εκδίδεται η νέα ταυτότητα

Η διαδικασία έκδοσης της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, το οποίο κλείνεται ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν ημερομηνία, ώρα και αστυνομικό τμήμα, ενώ μετά την ολοκλήρωση της κράτησης λαμβάνουν επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα τροποποίησης ή ακύρωσης του ραντεβού έως και μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη.

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Το κόστος έκδοσης

Το παράβολο για την έκδοση της νέας ταυτότητας ανέρχεται σε 10 ευρώ για το γενικό πληθυσμό και σε 5 ευρώ για τους πολύτεκνους. Επιπλέον, απαιτείται ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ.

Η φωτογραφία

Οι πολίτες μπορούν να φωτογραφηθούν είτε απευθείας στην υπηρεσία έκδοσης είτε σε πιστοποιημένο φωτογράφο που συμμετέχει στο σχετικό σύστημα.

Περιορισμένα τα διαθέσιμα ραντεβού

Παρά την επικείμενη προθεσμία, η εύρεση διαθέσιμου ραντεβού εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για πολλούς πολίτες. Σε αρκετά αστυνομικά τμήματα, οι πρώτες διαθέσιμες ημερομηνίες εντοπίζονται από τον Σεπτέμβριο και μετά, γεγονός που αναγκάζει πολλούς ενδιαφερόμενους να αναζητούν ραντεβού σε άλλες περιοχές ή να περιμένουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την εξυπηρέτησή τους.