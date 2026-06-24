Oι οικογένειες δισεκατομμυριούχων και μόνο αναμένεται να μεταβιβάσουν περίπου 6,9 τρισ. δολάρια έως το 2040.

Η μεγαλύτερη μεταβίβαση πλούτου στην ιστορία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με περίπου 83,5 τρισ. δολάρια να αναμένεται να περάσουν από τη γενιά των baby boomers και των παλαιότερων επιχειρηματιών στα παιδιά και τα εγγόνια τους μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες. Ωστόσο, οι νέοι κληρονόμοι εμφανίζονται έτοιμοι να διαχειριστούν τα κεφάλαια με εντελώς διαφορετικό τρόπο από εκείνον των γονιών τους.

Σύμφωνα με την UBS, οι οικογένειες δισεκατομμυριούχων και μόνο αναμένεται να μεταβιβάσουν περίπου 6,9 τρισ. δολάρια έως το 2040. Ενώ η πρώτη γενιά δημιούργησε την περιουσία της επενδύοντας κυρίως σε οικογενειακές επιχειρήσεις, ακίνητα και μετοχές που γνώριζε καλά, οι νεότεροι κληρονόμοι υιοθετούν μια πιο παγκόσμια και διαφοροποιημένη επενδυτική προσέγγιση.

Οι νέες γενιές στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, τις εναλλακτικές αγορές και τα κρυπτονομίσματα. Έρευνα της Natixis Investment Managers δείχνει ότι το 53% των millennials ενδιαφέρεται για επενδύσεις σε ιδιωτικά assets, ενώ το 44% σχεδιάζει να αυξήσει ή να ξεκινήσει τοποθετήσεις σε κρυπτονομίσματα μέσα στον επόμενο χρόνο. Παράλληλα, εμφανίζονται πιο πρόθυμοι να αναλάβουν επενδυτικό ρίσκο σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές.

Η αλλαγή δεν αφορά μόνο τις επενδύσεις αλλά και τη φιλοσοφία γύρω από τον πλούτο. Οι νεότεροι εύποροι θεωρούν όλο και περισσότερο τα χρήματα ως εργαλείο για την επίτευξη στόχων και όχι ως αυτοσκοπό. Αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη έμφαση στις εμπειρίες, τη διεθνή κινητικότητα και τις βιώσιμες επενδύσεις, αντί για τα παραδοσιακά σύμβολα κύρους.

Παρά τις νέες τάσεις, οι σύμβουλοι διαχείρισης πλούτου προειδοποιούν ότι η μεγαλύτερη απειλή για τη διατήρηση των οικογενειακών περιουσιών δεν είναι οι αγορές αλλά οι οικογενειακές συγκρούσεις. Όπως επισημαίνουν, η έλλειψη επικοινωνίας και ο ανεπαρκής σχεδιασμός διαδοχής μπορούν να αποδειχθούν πιο καταστροφικοί για τον πλούτο από οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.