Τη χορήγηση προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η εγκύκλιος αφορά περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία που είχαν υποβάλει αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας, αλλά απεβίωσαν πριν προλάβουν να υποβάλουν αίτηση στον ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση προνοιακού αναπηρικού επιδόματος.

Μέχρι σήμερα, στις περιπτώσεις αυτές οι κληρονόμοι δεν μπορούσαν να λάβουν τα αναδρομικά ποσά, παρότι η αναπηρία είχε ήδη πιστοποιηθεί ή επρόκειτο να πιστοποιηθεί.

Με την εγκύκλιο προβλέπεται ότι, αν ένα άτομο με αναπηρία υπέβαλε αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας από τις 16.09.2022 και μετά, αλλά απεβίωσε πριν προλάβει να καταθέσει αίτηση στον ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση προνοιακής αναπηρικής παροχής σε χρήμα, η αίτηση πιστοποίησης λογίζεται και ως αίτηση για τη χορήγηση της παροχής.

Προϋπόθεση είναι η αίτηση να έχει υποβληθεί από τους κληρονόμους του μέσα στις προθεσμίες της παρ. 10 του άρθρου 103 του ν. 4961/2022. Στην περίπτωση αυτή, ως χρόνος υποβολής θεωρείται ο χρόνος κατάθεσης της αίτησης πιστοποίησης αναπηρίας.

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η δυνατότητα καταβολής των αναδρομικά οφειλόμενων ποσών στους κληρονόμους των θανόντων δικαιούχων.

Η παρέμβαση αυτή, ύψους περίπου 1.000.000 ευρώ, έρχεται να αποκαταστήσει μια αδικία, με γνώμονα τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της επιείκειας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος.