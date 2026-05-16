Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 12χρονος στη Χαλκιδική, έπειτα από σοβαρό ατύχημα με πατίνι που σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά την πτώση, προκαλώντας αναστάτωση στους οικείους του αλλά και στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος έχασε τον έλεγχο του πατινιού ενώ κινούνταν σε δρόμο της περιοχής, με αποτέλεσμα να πέσει βίαια στο οδόστρωμα και να χτυπήσει σοβαρά.

Ο 12χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του.

Αξίζει να αναφερθεί πως μπροστά στο περιστατικό της πτώσης βρίσκονταν και οι γονείς του παιδιού.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες σχετικά με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, αλλά και την ανάγκη για αυξημένα μέτρα προστασίας, όπως η χρήση κράνους και η αυστηρή τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας.