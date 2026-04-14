Η Κίνα διαθέτει ήδη σημαντική εμπειρία στις βαθιές καταδύσεις, με επιτεύγματα όπως το Jiaolong, που μπορεί να φτάσει σε βάθη άνω των 7.000 μέτρων, και το Deep Sea Warrior, το οποίο χρησιμοποιείται σε ωκεανογραφική έρευνα.

Ένα φιλόδοξο πρότζεκτ με επικεφαλής την Κίνα στοχεύει να μεταφέρει δισεκατομμυριούχους και άλλους ιδιαίτερα εύπορους ταξιδιώτες σε βάθη μεταξύ 1.000 και 4.000 μέτρων, σε περιοχές όπου το ηλιακό φως δεν φτάνει ποτέ. Το China Ship Scientific Research Center, με έδρα το Wuxi, έχει ήδη ολοκληρώσει τον σχεδιασμό ενός τουριστικού υποβρυχίου ικανού να καταδύεται σε βάθος έως και 1.000 μέτρων.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα εξειδικευμένη αγορά, η οποία μέχρι σήμερα κυριαρχείται από εταιρείες όπως η Triton Submarines και η U-Boat Worx, με στόχο την παροχή μιας μοναδικής εμπειρίας: την παρατήρηση του θαλάσσιου πυθμένα από το εσωτερικό μιας πιεζόμενης καμπίνας.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα, το τουριστικό υποβρύχιο αναμένεται να είναι έτοιμο έως τα τέλη του 2026, ενώ η εμπορική λειτουργία προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2030. Κάθε κατάδυση θα φιλοξενεί τέσσερις επιβάτες, ενώ, όπως είναι αναμενόμενο, η υπηρεσία απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα με πολύ υψηλή οικονομική επιφάνεια.

Όσον αφορά το κόστος, μια απλή κατάδυση σε βάθος περίπου 20 μέτρων εκτιμάται ότι κοστίζει γύρω στα 150 δολάρια, ενώ οι βαθύτερες αποστολές που φτάνουν έως τα 1.000 μέτρα ενδέχεται να κοστίζουν αρκετές χιλιάδες δολάρια. Μέσω αυτού του εγχειρήματος, η Κίνα στοχεύει ξεκάθαρα στην αγορά του ultra-premium τουρισμού σύμφωνα με το en.as.com.

Η πρωτοβουλία βασίζεται σε μια απλή διαπίστωση: υπάρχει ένας μεγάλος και συνεχώς αυξανόμενος αριθμός εύπορων ανθρώπων που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για μοναδικές εμπειρίες. Υπολογίζεται ότι παγκοσμίως υπάρχουν περισσότεροι από 575.000 υπερ-πλούσιοι, αριθμός που συνεχίζει να αυξάνεται, με πολλούς από αυτούς να αναζητούν δραστηριότητες υψηλού κύρους, όπως πολυτελή ταξίδια με γιοτ ή ακόμη και διαστημικά ταξίδια.

Ωστόσο, η κατάδυση σε τέτοια βάθη συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις. Η πίεση του νερού μπορεί να φτάσει έως και 100 φορές μεγαλύτερη από εκείνη στην επιφάνεια, η θερμοκρασία παραμένει κοντά στους 4°C, δεν υπάρχει φυσικό φως, ενώ το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα διαβρωτικό και ασταθές.

Μία από τις μεγαλύτερες τεχνικές δυσκολίες ήταν η κατασκευή ενός ισχυρού εξωτερικού κελύφους με διαφανή επιφάνεια θέασης, που να αντέχει την τεράστια πίεση και ταυτόχρονα να προσφέρει καθαρή ορατότητα. Οι Κινέζοι μηχανικοί υποστηρίζουν ότι έχουν βρει λύση μέσω μιας ειδικής διαφανούς δομής που προσφέρει πανοραμική θέα 360 μοιρών.

