Η τορπίλη βύθισε την παροπλισμένη φρεγάτα, κατά τη διάρκεια άσκησης.

Τι συμβαίνει όταν υποβρύχιο εκτοξεύει τορπίλη η οποία πλήττει μια φρεγάτα; Βίντεο του ΝΑΤΟ δίνει μια πολύ καλή απάντηση σε αυτό το ερώτημα.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης νατοϊκής άσκησης, το υποβρύχιο KNM Uthaug εκτόξευσε μία από τις τορπίλες του εναντίον της παροπλισμένης φρεγάτας KNM Trondheim- αμφότερα ανήκουν στο νορβηγικό πολεμικό ναυτικό- με στόχο να βυθίσει το πλοίο.

Κάμερες, μεταξύ άλλων και στη φρεγάτα, κατέγραψαν τη στιγμή που η τορπίλη χτυπά το πλοίο, το οποίο βυθίστηκε. Στόχος της βολής ήταν να επαληθευθεί και να καταδειχθεί η δύναμη κρούσης που αντιπροσωπεύουν τόσο η τορπίλη, όσο και το υποβρύχιο, υπογραμμίζει σε ανάρτηση η Συμμαχική Διοίκηση του Νόρφολκ.

