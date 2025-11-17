«Ο Πούτιν μπορεί να είναι έτοιμος να δοκιμάσει το Άρθρο 5 μέσα στα επόμενα δύο έως τέσσερα χρόνια, πριν από το 2030»», ανέφερε ο επίτροπος Αμυνας

«Η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί σε ένα από τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ πριν από το 2029». Αυτό δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ανάλογο προειδοποιητικό μήνυμα έστειλε και ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους, επισημαίνοντας ότι στρατιωτικός στόχος του Πούτιν πιθανότατα να είναι ένα κράτος της Βαλτικής, ακόμη και εντός του 2027, ενώ εκρουσε τον κώδωνα λέγοντας πως «η Ευρώπη δεν είναι ακόμη έτοιμη».

Σύμφωνα με τον Μ. Πιστόριους, εμπειρογνώνομες προβλέπουν ότι μέχρι το 2029 η Μόσχα θα είναι σε θέση να αποκαταστήσει το στρατιωτικό της δυναμικό σε επίπεδο που θα της επιτρέπει να «επιτεθεί» σε μία από τις χώρες του ΝΑΤΟ.

{https://x.com/nexta_tv/status/1990360514317484515}

Υπογράμμισε ότι αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και το 2028, με ορισμένους αναλυτές, σύμφωνα με τον ίδιο, να εκτιμούν ότι το περασμένο καλοκαίρι ίσως ήταν «το τελευταίο ειρηνικό».

Ο Γερμανός υπουργός σημείωσε ότι το ΝΑΤΟ διαθέτει σημαντικές αποτρεπτικές δυνατότητες, μεταξύ των οποίων και πυρηνικά όπλα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Διαθέτουμε ένοπλες δυνάμεις έτοιμες για μάχη, αλλά ναι, πρέπει να τις εξοπλίσουμε ακόμα καλύτερα», τόνισε.

«Δεν είναι έτοιμη η Ευρώπη» δηλώνει ο επίτροπος Αμυνας

Την ίδια στιγμή ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους, δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μια ρωσική επίθεση με drones και πρέπει να ενσωματώσει τις «δοκιμασμένες σε μάχη» δυνατότητες της Ουκρανίας για να προστατευθεί καλύτερα.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών μας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Γερμανίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Ολλανδίας και εκείνων στην περιοχή μας (σ.σ.: κράτη Βαλτικής), δείχνουν ότι ο Πούτιν μπορεί να είναι έτοιμος να δοκιμάσει το Άρθρο 5 μέσα στα επόμενα δύο έως τέσσερα χρόνια, πριν από το 2030», δήλωσε ο Λιθουανός επίτροπος.

Το Άρθρο 5 στο οποίο αναφέρθηκε ο Κουμπίλιους ορίζει ότι «μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός μέλους του ΝΑΤΟ θεωρείται επίθεση εναντίον όλων». Αυτό σημαίνει ότι η Συμμαχία στο σύνολό της θα πρέπει να υπερασπιστεί αυτήν τη χώρα, κάτι που πιθανόν να οδηγήσει σε πόλεμο στο έδαφος της ΕΕ.

Η ΕΕ προσπαθεί να ενισχύσει την άμυνά της κατά των drones, μετά την κατάρριψη ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από την Πολωνία τον Σεπτέμβριο.

«Γιατί χρειάστηκαν πάνω από δύο χρόνια και η πρόκληση της Ρωσίας με τα drones κατά της Πολωνίας, αλλά και κατά των κρατών της Βαλτικής και της Ρουμανίας, για να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε έτοιμοι να ανιχνεύσουμε τα ρωσικά drones και να τα καταστρέψουμε με οικονομικά αποδοτικά μέσα;», δήλωσε ο Κουμπίλιους σε ομιλία του στο Βίλνιους.

«Οι Ρώσοι μαθαίνουν. Εμείς;».

Ιστορικό λάθος

Ο Κουμπίλιους επέμεινε ότι, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να καλύψουν το χάσμα, πρέπει να επιδιώξουν να συμπεριλάβουν την Ουκρανία και τον πεπειραμένο στρατό της, που αριθμεί περίπου 800.000 άτομα, ως βασικό μέρος της ευρύτερης άμυνάς τους.

«Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα διαπράξουμε ένα ιστορικό λάθος, που θα μας αφήσει πιο αδύναμους», δήλωσε.

Η βιασύνη για την ενίσχυση των αμυντικών συστημάτων της ΕΕ έρχεται καθώς ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, μπόρεί να επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ τα επόμενα χρόνια, εάν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από trtworld, mumdoamerica