Νευρικότητα για τα drones που παραβιάζουν επανειλημμένα τον εναέριο χώρο κρατών-μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, δυτικά της Ουκρανίας.

Η Ρουμανία απογείωσε σήμερα μαχητικά αεροσκάφη, όταν ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο της στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανική υποδομή κοντά στα σύνορα.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας, ο ραντάρ εντόπισε αρχικά το σήμα ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους 8 χιλιόμετρα μέσα στον εθνικό εναέριο χώρο, κοντά στα χωριά Περιπράβα και Κίλια Βέκε στην κομητεία Τούλτσεα.

Το σήμα του drone εξαφανίσθηκε από το ραντάρ πριν επανεμφανισθεί διακεκομμένα για 12 λεπτά κοντά σε χωριά στην κομητεία Γαλάτσι.

Η Ρουμανία απογείωσε δύο Eurofighters -της γερμανικής αποστολής αστυνόμευσης των αιθέρων στη Ρουμανία- και αργότερα δύο ρουμανικά μαχητικά F-16 και προειδοποίησε τους πολίτες στις νοτιοανατολικές κομητείες Τούλτσεα και Γαλάτσι να καλυφθούν, δήλωσε το υπουργείο.

Σημειώνεται πως η εν λόγω χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με σύνορα μήκους 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία - είχε καταγράψει επανειλημμένα πτώσεις συντριμμιών ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο έδαφός της, καθώς η Μόσχα επιτίθεται σε ουκρανικές λιμενικές υποδομές στην απέναντι όχθη του Δούναβη.

Νωρίτερα η Πολωνία έκλεισε σήμερα προσωρινά τα αεροδρόμια του Ζέσουφ και του Λούμπλιν στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας και απογείωσε προληπτικά πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη για να διαφυλάξει τον εναέριο χώρο της.

«Ζεύγη μαχητικών ταχείας αντίδρασης και αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης απογειώθηκαν εσπευσμένα και χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και επιτήρησης του εναέριου χώρου τέθηκαν στο μέγιστο επίπεδο επιφυλακής», εξήγησε η διοίκηση μέσω X.