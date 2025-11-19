«Η χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων όπως το ATACMS, θα συνεχιστεί», τονίζει το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εκτόξευσαν τέσσερις αμερικανικής κατασκευής πυραύλους ATACMS εναντίον πολιτικών στόχων στην περιφέρεια Βαρόνεζ, στο νότιο τμήμα της επικράτειάς της.

Ο ουκρανικός στρατός έκανε λόγο χθες για πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στη Ρωσία με αμερικανικής κατασκευής ATACMS, χαρακτηρίζοντας «σημαντική» την εξέλιξη.

Το Κίεβο παρέλαβε πυραύλους του τύπου το 2023 από τις ΗΠΑ, ωστόσο αρχικά η Ουάσιγκτον περιόριζε τη χρήση τους αποκλειστικά στην ουκρανική επικράτεια - οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατέχουν χονδρικά το ένα πέμπτο της.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στις 21 Αυγούστου ότι η Ουκρανία «δεν είχε καμία πιθανότητα να κερδίσει» εάν δεν της επιτρεπόταν να επιτεθεί στη Ρωσία και επέκρινε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επειδή δεν άφησε το Κίεβο «να αντεπιτεθεί, μόνο να αμυνθεί», αναφέρει το kyivindependent.com.

«Μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας S-400 και συστήματα αντιαεροπορικών πυραύλων και πυροβόλων Pantsir κατέρριψαν όλους τους πυραύλους ATACMS», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.

Συντρίμμια των κατεστραμμένων πυραύλων προκάλεσαν ζημιές στις οροφές οίκου ευγηρίας και ορφανοτροφείου, καθώς και σπιτιού, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που πρόσθεσε ότι δεν υπήρξαν απώλειες στις τάξεις των αμάχων.

Το υπουργείο μεταφόρτωσε φωτογραφίες συντριμμιών πυραύλων αναφέροντας πως στοιχεία αναγνώρισης από αέρος εντόπισαν ότι η εκτόξευση των ATACMS έγιναν από HIMARS στην περιφέρεια του Χαρκόβου.

Συμπλήρωσε πως εκτοξεύτηκαν πύραυλοι Iskander-M για να καταστραφούν τα συστήματα αυτά εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν επιτεθεί πιο πρόσφατα στη Ρωσία με τέτοιους πυραύλους βραχέος ως μέσου βεληνεκούς τον Ιανουάριο, όταν εξαπέλυσαν έξι πυραύλους εναντίον στόχων στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ.

Έπειτα από εκτοξεύσεις αμερικανικής κατασκευής πυραύλων ATACMS και βρετανικής κατασκευής πυραύλων Storm Shadow στο ρωσικό έδαφος το 2024, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε να χρησιμοποιηθεί πειραματικός υπερηχητικός πύραυλος εναντίον της Ουκρανίας, αναφέρει το Reuters.

Ουκρανία: Θα συνεχίσουμε

Αν και αυτή ήταν η πρώτη επίθεση με ATACMS που επιβεβαιώθηκε από την Ουκρανία, υπάρχουν αναφορές ότι είχε χρησιμοποιήσει ATACMS και στις 19 Νοεμβρίου 2024, χτυπώντας ένα ρωσικό οπλοστάσιο στο Καράτσεφ, μια πόλη στη δυτική Ρωσία.

Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας δήλωσε ότι η επίθεση της 18ης Νοεμβρίου ήταν «μια σημαντική εξέλιξη που υπογραμμίζει την ακλόνητη δέσμευση της Ουκρανίας στην κυριαρχία της».

«Παρά τη συνεχιζόμενη πίεση από τη Ρωσία, οι Ουκρανοί παραμένουν ανθεκτικοί, επιδεικνύοντας αποφασιστικότητα και συνεπή αποφασιστικότητα στην υπεράσπιση της πατρίδας τους. Η χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων όπως το ATACMS, θα συνεχιστεί», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Η Πολωνία απογειώνει εσπευσμένα μαχητικά

Η Βαρσοβία διέταξε την εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών μαχητικών και αεροσκάφους AWACS τις πρώτες πρωινές ώρες εν μέσω ρωσικών επιδρομών με πυραύλους και drones σε τομείς της δυτικής Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, ανακοίνωσε η διοίκηση επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου του κράτους μέλους του NATO.

«Ζεύγη μαχητικών ταχείας αντίδρασης και αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης απογειώθηκαν εσπευσμένα και χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και επιτήρησης του εναέριου χώρου τέθηκαν στο μέγιστο επίπεδο επιφυλακής», εξήγησε η διοίκηση μέσω X.

Στις 06:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σχεδόν όλη η Ουκρανία βρισκόταν σε συναγερμό εξαιτίας προειδοποίησης της πολεμικής αεροπορίας για επιδρομές της Ρωσίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.

