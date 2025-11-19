Tο αμερικανικό σχέδιο είναι πιθανό να έχει 28 σημεία - «εμπνευσμένο» από την προσπάθεια του προέδρου των ΗΠΑ για συμφωνία στη Γάζα.

Η κυβέρνηση Τραμπ συνεργάζεται «κρυφά» με τη Ρωσία για να καταρτίσει νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανέφεραν Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι στο Axios.

Tο αμερικανικό σχέδιο είναι πιθανό να έχει 28 σημεία - «εμπνευσμένο» από την προσπάθεια του προέδρου των ΗΠΑ για συμφωνία στη Γάζα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επισημαίνει ότι δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα αντιδράσουν η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι υποστηρικτές της.

Το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων

Πηγές που επικαλείται το Axios αναφέρουν ότι τα 28 σημεία του σχεδίου Τραμπ εμπίπτουν σε τέσσερις γενικές κατηγορίες:

ειρήνη στην Ουκρανία,

εγγυήσεις ασφάλειας,

ασφάλεια στην Ευρώπη

μελλοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με Ρωσία και Ουκρανία.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ηγείται της σύνταξης του σχεδίου και το έχει συζητήσει εκτενώς με τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ.

Ο Ντμίτριεφ ανέφερε σε συνέντευξή του τη Δευτέρα ότι είχε επί τρεις ημέρες συναντήσεις με τον Γουίτκοφ και άλλα μέλη της ομάδας του Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Μαϊάμι από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου.

«Πιστεύουμε ότι η ρωσική θέση ακούγεται πραγματικά», ανέφερε ο Ντμίτριεφ.

Αναβλήθηκε η συνάντηση με Ζελένσκι

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι ο Γουίτκοφ αναμενόταν να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την σήμερα Τετάρτη στην Τουρκία, ωστόσο ανέβαλε το ταξίδι του.

Ο Γουίτκοφ συζήτησε το σχέδιο Τραμπ με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουμέροφ, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Μαϊάμι. «Γνωρίζουμε ότι οι Αμερικανοί εργάζονται πάνω σε κάτι», δήλωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος.

«Ο πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι είναι καιρός να σταματήσουν οι δολοφονίες και να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί αυτός ο παράλογος πόλεμος, εάν επιδειχθεί ευελιξία», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios.

Ο στόχος του αμερικανικού σχεδίου

Ο Ντμίτριεφ δήλωσε στο Axios ότι η βασική ιδέα είναι να ληφθούν υπόψη οι αρχές που συμφώνησαν ο Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Αλάσκα τον Αύγουστο και να καταρτιστεί πρόταση «για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αλλά και για το πώς θα αποκατασταθούν οι δεσμοί ΗΠΑ-Ρωσίας, καθώς και να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες ασφαλείας της Ρωσίας».

«Είναι στην πραγματικότητα ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο, που ουσιαστικά λέει: "Πώς μπορούμε πραγματικά να φέρουμε, επιτέλους, διαρκή ασφάλεια στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ουκρανία;"», δήλωσε.

Ανέφερε επίσης ότι στόχος είναι να καταρτιστεί ένα κείμενο προς αυτή την κατεύθυνση πριν από την επόμενη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Λευκός Οίκος έχει αρχίσει να ενημερώνει τους Ευρωπαίους αξιωματούχους για το νέο σχέδιο, εκτός από τους Ουκρανούς.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εξασφαλιστεί η υποστήριξη των Ουκρανών και των Ευρωπαίων και σημείωσε ότι το σχέδιο θα προσαρμοστεί με βάση τις απόψεις των διαφόρων μερών.

«Πιστεύουμε ότι ο χρόνος είναι καλός για αυτό το σχέδιο τώρα. Αλλά και τα δύο μέρη πρέπει να είναι ρεαλιστές», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Με πληροφορίες από Axios