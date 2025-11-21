Ο Ζελένσκι έχει στα χέρια του μια πρόταση που θα απαιτούσε από το Κίεβο να παραχωρήσει ακόμη περισσότερο ουκρανικό έδαφος, παρέχοντάς του ωστόσο μια ισχυρότατη εγγύηση έναντι νέας ρωσικής επιθετικότητας.

Το σχέδιο του Τραμπ απαιτεί επώδυνες παραχωρήσεις από την Ουκρανία, αλλά περιλαμβάνει επίσης μια πρωτοφανή υπόσχεση, σημειώνει σημερινό δημοσίευμα του Axios.

Ο κορυφαίος στόχος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις ειρηνευτικές συνομιλίες ήταν να εξασφαλίσει μια ισχυρή εγγύηση ασφάλειας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, και αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ εμφανίζεται πρόθυμος να την προσφέρει.

Η πρόταση που υπέβαλε η Ουάσιγκτον στο Κίεβο ως βάση για τον τερματισμό του πολέμου προβλέπει ότι η Κριμαία και οι περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία - περιοχή γνωστή επίσης ως Ντονμπάς - θα «αναγνωριστούν ως de facto ρωσικές» από την Ουκρανία και τους συμμάχους της, «συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ».

Κατά το σχέδιο 28 σημείων, στην Χερσώνα και τη Ζαπορίζια τα σύνορα θα «παγώσουν» με βάση το πού βρίσκεται σήμερα η γραμμή επαφής.

Το κείμενο προβλέπει ακόμη ότι ο ουκρανικός στρατός θα περιοριστεί σε 600.000 μέλη (από περίπου 850.000 σήμερα, αλλά 250.000 σε καιρό ειρήνης), ότι το NATO θα δεσμευτεί να μην αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία αλλά ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη θα έχουν βάσεις στην Πολωνία.

Όπως αποκαλύπτει ωστόσο το Axios, το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία περιλαμβάνει μία εγγύηση ασφάλειας - στο πρότυπο του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ - η οποία θα δεσμεύει τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους να αντιμετωπίζουν μια επίθεση κατά της Ουκρανίας ως επίθεση κατά ολόκληρης της «διατλαντικής κοινότητας».

Δηλώνει ότι οποιαδήποτε μελλοντική «σημαντική, εκ προθέσεως και παρατεταμένη ένοπλη επίθεση» από τη Ρωσία κατά της Ουκρανίας «θα θεωρείται ως επίθεση που απειλεί την ειρήνη και ασφάλεια της διατλαντικής κοινότητας», και ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα απαντήσουν αναλόγως, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατιωτικής δύναμης.

Το έγγραφο περιλαμβάνει γραμμές για υπογραφές από την Ουκρανία, τις ΗΠΑ, την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και τη Ρωσία. Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε ότι η Ρωσία ενημερώθηκε για το προσχέδιο, αλλά δεν είναι σαφές αν η υπογραφή του Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν θα απαιτηθεί τελικά.

Η εγγύηση ασφάλειας θα ισχύει για αρχική περίοδο 10 ετών και θα μπορεί να ανανεωθεί με αμοιβαία συναίνεση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου και μια ακόμη πηγή με άμεση γνώση επιβεβαίωσαν τη γνησιότητα του εγγράφου, που περιήλθε στην κατοχή δημοσιογράφων του Axios. Ο ανώτερος αξιωματούχος είπε ότι η πρόταση θα πρέπει να συζητηθεί με τους Ευρωπαίους εταίρους και μπορεί ακόμη να αλλάξει. Στοιχεία της πρότασης είχαν αναφερθεί από τη Wall Street Journal.

Ο αξιωματούχος είπε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί την προτεινόμενη εγγύηση ασφάλειας ως μια «μεγάλη νίκη» για τον Ζελένσκι και για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ουκρανίας.

Σημειώνεται απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος έχει αναλάβει την ηγεσία στη σύνταξη του σχεδίου των 28 σημείων, συζήτησε την προτεινόμενη εγγύηση ασφάλειας με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουμέροφ, το Σαββατοκύριακο, και αυτή κοινοποιήθηκε εγγράφως στον Ζελένσκι την Πέμπτη, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο.