«Το ΝΑΤΟ μπορεί να αμυνθεί», τόνισε ο Πιστόριους για τα σενάρια περί επίθεσης της Ρωσίας.

Την αντίδραση της Μόσχας προκάλεσαν οι δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, για τα σενάρια που αφορούν το πότε θα μπορούσε να επιτεθεί η Ρωσία σε χώρα- μέλος του ΝΑΤΟ.

«Πλέον δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιος είναι ο επιτιθέμενος», σχολίασε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τα λεγόμενα του Γερμανού υπουργού Άμυνας.

Ο Μπόρις Πιστόριους μίλησε για το θέμα σε συνέντευξη που παραχώρησε στην κυριακάτικη Frankfurter Allgemeine Zeitung. Όταν ρωτήθηκε εάν η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ πολύ νωρίτερα από ό,τι υπολογίζεται, ανέφερε τις διαφορετικές εκτιμήσεις. Μία από αυτές, κάποιων στρατιωτικών ιστορικών, είναι πως ίσως ζήσαμε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι.

«Η ερώτηση είναι θεωρητική. Οι ειδικοί του στρατού και οι μυστικές υπηρεσίες μπορούν να υπολογίσουν στο περίπου το πότε η Ρωσία θα έχει έτοιμες τις στρατιωτικές της δυνάμεις και θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει επίθεση σε χώρα- μέλος του ΝΑΤΟ, στην ανατολική Ευρώπη. Έχουμε πει πως αυτό θα μπορούσε να γίνει από το 2029 και πέρα. Τώρα, υπάρχουν άλλοι που λένε πως αυτό θα ήταν δυνατόν το 2028 και κάποιοι άλλοι, στρατιωτικοί ιστορικοί, πιστεύουν πως είχαμε το τελευταίο καλοκαίρι σε ειρήνη», απάντησε ο Πιστόριους.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι το ΝΑΤΟ μπορεί να αμυνθεί και ισχυρό αποτρεπτικό δυναμικό, συμβατικό και πυρηνικό. «Δεν πρέπει να δίνουμε την εντύπωση πως το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αμυνθεί. Μπορεί. Έχουμε ένα ισχυρό αποτρεπτικό δυναμικό. Και συμβατικό, αλλά φυσικά και πυρηνικό. Ανεξάρτητα από αυτό, έχουμε ετοιμοπόλεμες στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά ναι, πρέπει να γίνουμε ακόμη καλύτεροι», ανέφερε συγκεκριμένα.

Στην ίδια συνέντευξη, αναφέρθηκε στις «ιμπεριαλιστικές φαντασιώσεις» του Βλαντιμίρ Πούτιν. «Για αυτόν, η ελευθερία μας, η πολιτική μας τάξη, όπως εμείς την ξέρουμε, δεν έχει καμιά σημασία. Στην απειλή αυτή, πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε γρήγορα και αποφασιστικά, ενισχύοντας την αμυντική μας ικανότητα. Και εδώ έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε», υπογράμμισε.