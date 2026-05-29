Τα «μυστικά» του διαγωνισμού για τις νέες ταυτότητες, η Aeon Acquisition I Corp και το «deadline» της 14ης Αυγούστου, η Lavipharm, η Hellas Direct και η διοργάνωση του Government Borrowers Forum το 2027 από την Ελλάδα

Ο διαγωνισμός για τις νέες ταυτότητες

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την ακύρωσή του και ύστερα από μια «πολυτάραχη» πορεία που ξεκίνησε από το 2018, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επαναπροκήρυξε χθες τον διαγωνισμό για τις νέες ταυτότητες. Η προκήρυξη ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας (ΟΠΣΕΑ), το οποίο θα περιλαμβάνει τις νέες αστυνομικές ταυτότητες – κάρτες πολίτη, υπηρεσίες ψηφιακής ταυτοποίησης και έναν κεντρικό μηχανισμό αυθεντικοποίησης πολιτών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 515,4 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα προαίρεσης που μπορεί να διευρύνει περαιτέρω το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (Ε.Ε.) 2019/1157 οι νέες ασφαλείς ταυτότητες θα έπρεπε να εκδίδονται ήδη από το 2021. Ωστόσο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ακύρωσε το 2019 το διαγωνισμό που είχε προκηρύξει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο οποίος προέβλεπε ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Σύστηματος Εντύπων Ασφαλείας έναντι 300 εκατ. ευρώ. Μεταξύ 2019 και 2022 το έργο ανατιμολογήθηκε κατά 71% και έτρεξαν οι διαδικασίες για νέο διαγωνισμό. Αυτές τελικώς εγκαταλείφθηκαν εν μέσω αποκαλύψεων πως κάποιες εταιρείες που είχαν κατέβει στο διαγωνισμό διατηρούσαν «προνομιακές σχέσεις» με πρωταγωνιστές του σκανδάλου των υποκλοπών και «φίλους» τους στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που εν συνεχεία παραιτήθηκαν.

Η νέα διαδικασία που προκηρύχθηκε χθες αφορά σε διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τη μέθοδο του «ανταγωνιστικού διαλόγου», επιλογή που χρησιμοποιείται σε έργα εξαιρετικά υψηλής τεχνικής πολυπλοκότητας και στρατηγικής σημασίας. Προσοχή! Οι τεχνικές προδιαγραφές θα διαμορφωθούν στη δεύτερη φάση μέσω του ανταγωνιστικού διαλόγου, ήτοι η τελική τεχνολογική αρχιτεκτονική θα επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τις ίδιες τις εταιρείες που θα προκριθούν. Το λέμε αυτό διότι σε τέτοιες διαδικασίες συνήθως αποκτούν πλεονέκτημα όσοι διαθέτουν ήδη ολοκληρωμένα και πιστοποιημένα οικοσυστήματα και όχι όσοι επιχειρούν να συνδυάσουν επιμέρους τεχνολογίες εκ των υστέρων. Μάλιστα, σύμφωνα με το τεύχος της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή διατηρεί δικαίωμα μεταβολής του φυσικού αντικειμένου και του προϋπολογισμού έως και κατά ±30%, κάτι που θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστο για έργο τέτοιου ύψους.

Το χρονοδιάγραμμα

Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού παρουσιάζει ε ενδιαφέρον. Η διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στις 27 Μαΐου 2026, ενώ η ημερομηνία διενέργειας και υποβολής φακέλων ορίστηκε για τις 25 Ιουνίου 2026, δίνοντας στην αγορά λιγότερο από έναν μήνα για προετοιμασία σε ένα έργο μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Το υπουργείο ζητά από τον ανάδοχο να ολοκληρώσει το βασικό έργο μέσα σε μόλις 18 μήνες, χρονοδιάγραμμα που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα πιεστικό δεδομένου ότι περιλαμβάνει ανάπτυξη λογισμικού, εγκατάσταση εξοπλισμού, ολοκλήρωση υποδομών, δοκιμαστική λειτουργία, εκπαίδευση προσωπικού και μετάπτωση δεδομένων. Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης, η σύμβαση προβλέπει δεκαετή περίοδο λειτουργίας και συντήρησης, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη πέντε έτη μέσω option. Η δεκαετής περίοδος λειτουργίας και συντήρησης, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη πέντε χρόνια, ενισχύει περαιτέρω την εικόνα ενός μοντέλου που δημιουργεί ισχυρό vendor lock-in. Ο ανάδοχος δεν θα παραδώσει απλώς εξοπλισμό ή λογισμικό, αλλά θα αναλάβει ουσιαστικά τη μακροχρόνια λειτουργία μιας κρίσιμης εθνικής υποδομής ψηφιακής ταυτοποίησης και ασφάλειας, γεγονός που φαίνεται να ευνοεί λύσεις κλειστής αρχιτεκτονικής και μεγάλους διεθνείς integrators με πλήρες end-to-end οικοσύστημα.

Οι βασικές προδιαγραφές

Σε τεχνικό επίπεδο, το έργο δεν περιορίζεται στην έκδοση νέων ταυτοτήτων. Προβλέπει πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης εγγράφων ασφαλείας, από την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και τη συλλογή βιομετρικών στοιχείων έως την προσωποποίηση και παράδοση των εγγράφων στους πολίτες. Το σύστημα θα πρέπει να διασυνδέεται με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και να λειτουργεί με συμβατότητα προς τον ευρωπαϊκό κανονισμό eIDAS 2.0 και το πλαίσιο European Digital Identity Regulation. Προβλέπεται ακόμη η δημιουργία «Citizen Identity Hub», ενός κεντρικού κόμβου ταυτοποίησης πολιτών, καθώς και υποδομή παροχής εγκεκριμένων ψηφιακών υπογραφών στους Έλληνες πολίτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι προβλεπόμενοι όγκοι παραγωγής εγγράφων ασφαλείας. Στα πρώτα τρία χρόνια προβλέπεται παραγωγή 6,42 εκατ. εντύπων τύπου ID1 και 1,05 εκατ. τύπου ID3. Στην επόμενη επταετία οι ποσότητες εκτοξεύονται έως τα 32,58 εκατ. ID1 και 7,15 εκατ. ID3. Οι ποσότητες αυτές παραπέμπουν σε μαζική ανανέωση εγγράφων ταυτοποίησης σε εθνική κλίμακα και υποδηλώνουν ότι το έργο δεν αφορά μόνο τις νέες ταυτότητες, αλλά πιθανώς ευρύτερη γκάμα κρατικών εγγράφων ασφαλείας. Ένα ακόμη σημείο που ξεχωρίζει είναι ότι η σύμβαση δεν «σπάει» σε επιμέρους τμήματα. Το υπουργείο αιτιολογεί την επιλογή επικαλούμενο ανάγκες διαλειτουργικότητας και ενιαίας υποστήριξης. Ωστόσο, στην πράξη αυτό σημαίνει ότι απαιτείται ανάδοχος ή κοινοπραξία με εξαιρετικά μεγάλη χρηματοοικονομική και τεχνική δυνατότητα, περιορίζοντας δραστικά τον αριθμό των δυνητικών συμμετεχόντων. Εντύπωση προκαλεί επίσης ότι, ενώ το έργο αφορά κρίσιμη εθνική υποδομή ασφάλειας και ψηφιακής ταυτοποίησης, το κριτήριο ανάθεσης παραμένει αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή και όχι συνδυασμός τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης. Η επιλογή αυτή θεωρείται ασυνήθιστη για τόσο σύνθετα πληροφοριακά συστήματα υψηλής ασφάλειας, όπου συνήθως δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην τεχνική υπεροχή. Τέλος το τεύχος περιλαμβάνει αυστηρές ρήτρες εμπιστευτικότητας, ειδικές απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας και προβλέψεις περί μη ρωσικής εμπλοκής, στοιχείο που συνδέεται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο κυρώσεων αλλά και με τη γεωπολιτική διάσταση των κρίσιμων ψηφιακών υποδομών.

Η Aeon Acquisition I Corp

Από τον Οκτώβριο του 2025, όταν αποκαλύφθηκε το φιλόδοξο εγχείρημα της Aeon Acquisition I Corp., της εταιρείας ειδικού σκοπού εξαγορών (SPAC) των Δημήτρη Μάλλιου και Γιώργου Πάνου, μέχρι σήμερα, η πορεία προς το Nasdaq εξελίσσεται σε μια διαδρομή γεμάτη ανατροπές, αναθεωρήσεις και έντονες νομικές πιέσεις. Η εταιρεία, που στοχεύει να αντλήσει κεφάλαια για επενδύσεις στον επαγγελματικό αθλητισμό και το sports entertainment στην Ευρώπη, αναγκάστηκε να περιορίσει σημαντικά το αρχικό της πλάνο, ενώ παράλληλα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πολυεπίπεδη δικαστική σύγκρουση που απείλησε ευθέως τη δημόσια εγγραφή της.

Η αρχική στόχευση της Aeon προέβλεπε IPO ύψους 250 εκατ. δολαρίων μέσω διάθεσης 25 εκατ. units στην τιμή των 10 δολαρίων έκαστο. Ωστόσο, σύμφωνα με το τροποποιημένο ενημερωτικό δελτίο που κατατέθηκε στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) στις 18 Μαΐου 2026, το μέγεθος της έκδοσης περιορίζεται πλέον στο μισό. Η νέα δομή προβλέπει άντληση 125 εκατ. δολαρίων, με δυνατότητα επέκτασης έως τα 143,75 εκατ. δολάρια μέσω άσκησης over-allotment option από τους αναδόχους. Η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέσει 12,5 εκατ. units προς 10 δολάρια ανά μονάδα, ενώ οι ανάδοχοι θα έχουν δικαίωμα επιπλέον διάθεσης 1,875 εκατ. units.

Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας αποτυπώνει τις συνεχείς αναπροσαρμογές του project. Η αρχική κατάθεση του Registration Statement έγινε στις 17 Οκτωβρίου 2025 και εγκρίθηκε από τη SEC στις 30 Ιανουαρίου 2026. Ακολούθησαν τροποποιήσεις τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του 2026, πριν από τη νέα κατάθεση της 18ης Μαΐου. Παρά το γεγονός ότι η δημόσια εγγραφή αναμένεται να ξεκινήσει «το συντομότερο δυνατό» μετά τη νέα ενεργοποίηση του prospectus, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία pricing ούτε χρονοδιάγραμμα εισαγωγής στο Nasdaq.

Το τροποποιημένο ενημερωτικό δελτίο αποβλέπει σε τρεις βασικούς στόχους: στην οριστική έγκριση της δημόσιας εγγραφής από τη SEC, στην ενημέρωση για τη νέα δομή της έκδοσης σε σχέση με το αρχικό σχέδιο του 2025 και στη διασφάλιση των κεφαλαίων που απαιτούνται ώστε η SPAC να προχωρήσει σε εξαγορά εταιρείας στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού και της αθλητικής ψυχαγωγίας.

Σύμφωνα με τη δομή της έκδοσης, κάθε unit θα περιλαμβάνει μία μετοχή Class A, ένα warrant και δικαίωμα απόκτησης ενός τετάρτου επιπλέον μετοχής μετά την ολοκλήρωση επιχειρηματικής συνένωσης. Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την IPO, εφόσον αυτή υλοποιηθεί, θα τοποθετηθούν σε trust account στις ΗΠΑ μέχρι να ολοκληρωθεί εξαγορά ή συγχώνευση. Η εταιρεία θα διαθέτει αρχικά περιθώριο 12 μηνών για να ολοκληρώσει συμφωνία, με δυνατότητα δύο διαδοχικών τρίμηνων παρατάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι ο χορηγός της SPAC θα καταθέτει επιπλέον κεφάλαια στον λογαριασμό εμπιστοσύνης. Σε περίπτωση ενεργοποίησης και των δύο παρατάσεων, η συνολική διάρκεια μπορεί να φτάσει τους 18 μήνες από την ολοκλήρωση της IPO. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου, η εταιρεία θα υποχρεωθεί να επιστρέψει τα κεφάλαια στους επενδυτές μέσω ρευστοποίησης του trust account.

Το prospectus, ωστόσο, δεν παραλείπει να αναδείξει και τους κινδύνους για τους επενδυτές. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δομή των founder shares και στα anti-dilution δικαιώματα του χορηγού της SPAC. Η Aeon Acquisition Partners I LLC απέκτησε περισσότερες από 6,1 εκατ. ιδρυτικές μετοχές έναντι μόλις 25.000 δολαρίων, εξέλιξη που — όπως επισημαίνεται — ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντική απομείωση της αξίας των μετοχών των δημόσιων επενδυτών.

Το «deadline» της 14ης Αυγούστου

Όπως έχει αναφέρει ξανά η στήλη, πάνω από το project εξακολουθεί να αιωρείται η σκιά της νομικής διαμάχης του Δημήτρη Μάλλιου με τη Chardan Capital Markets, υπόθεση που συνδέεται με προηγούμενες συμφωνίες άντλησης κεφαλαίων πριν ακόμη δημιουργηθεί η ίδια η Aeon Acquisition I Corp. Η Chardan είχε παράσχει χρηματοδοτικές υπηρεσίες σε εταιρείες που συνδέονται με το οικοσύστημα της Aeon, όπως η The Aeon Group και η Geneships Acquisition Corp., βάσει συμφωνιών του 2023 και του 2024. Με βάση αυτές τις συμφωνίες, η Chardan διεκδίκησε ποσά που ξεπερνούν τα 15 εκατ. δολάρια, υποστηρίζοντας ότι δικαιούται αμοιβές για υπηρεσίες που είχε ήδη προσφέρει.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε τον Φεβρουάριο του 2026, όταν η Chardan κατέθεσε αίτηση διαιτησίας κατά της Aeon Acquisition I Corp., του Δημήτρη Μάλλιου, της The Aeon Group και της Geneships Acquisition Corp. Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια εγγραφή, καθώς ενδεχόμενη οικονομική επιβάρυνση τέτοιου μεγέθους θα μπορούσε να αποθαρρύνει επενδυτές και να πλήξει τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος.

Η αντίδραση της Aeon υπήρξε άμεση. Η εταιρεία προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης επιχειρώντας να μπλοκάρει τη διαιτησία, ενώ ο Δημήτρης Μάλλιος και η The Aeon Group δεσμεύθηκαν να καλύψουν τυχόν υποχρεώσεις ώστε να προστατευθούν η SPAC και οι μελλοντικοί επενδυτές της.

Τελικά, στα τέλη Μαρτίου του 2026 επήλθε εξωδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ όλων των εμπλεκομένων πλευρών, συμπεριλαμβανομένης της D. Boral Capital, η οποία συμμετέχει στην οργάνωση της δημόσιας εγγραφής. Η συμφωνία προβλέπει ότι η Chardan θα λειτουργήσει ως κύριος ανάδοχος της IPO, ενώ η D. Boral Capital θα αναλάβει ρόλο συν-επικεφαλής αναδόχου. Παράλληλα, προβλέπεται ισόποση κατανομή 50%-50% σε όλες τις οικονομικές απολαβές που σχετίζονται με την IPO, από τις προμήθειες αναδοχής έως τα μελλοντικά δικαιώματα συνεργασίας.

Η συμφωνία, ωστόσο, συνοδεύεται από έναν εξαιρετικά κρίσιμο όρο: θα τεθεί σε ισχύ μόνο εφόσον η IPO της Aeon ολοκληρωθεί επιτυχώς έως τις 14 Αυγούστου 2026, εκτός αν δοθεί παράταση με κοινή συμφωνία των εμπλεκομένων πλευρών. Σε διαφορετική περίπτωση, ο συμβιβασμός παύει αυτομάτως να ισχύει και η διαιτησία επανεκκινεί, με όλες τις απαιτήσεις της Chardan να επανέρχονται στο προσκήνιο.

Το συγκεκριμένο σημείο θεωρείται πλέον κομβικό για το μέλλον της Aeon και εξηγεί γιατί η εταιρεία εμφανίζεται να λειτουργεί υπό έντονη χρονική πίεση. Για την αγορά, η 14η Αυγούστου έχει μετατραπεί ουσιαστικά στο πραγματικό deadline της δημόσιας εγγραφής.

Το παράδοξο για την Aeon είναι πλέον εμφανές: μια εταιρεία που φιλοδοξεί να αντλήσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για επενδύσεις στον επαγγελματικό αθλητισμό και το sports entertainment, δεν έχει ακόμη διασφαλίσει πλήρως τη δική της χρηματοοικονομική και νομική σταθερότητα. Οι επόμενοι μήνες αναμένονται καθοριστικοί, με την επιτυχία του εγχειρήματος να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο οι Δημήτρης Μάλλιος και Γιώργος Πάνου θα καταφέρουν να πείσουν την αγορά ότι η Aeon μπορεί να αφήσει οριστικά πίσω της τα προβλήματα του παρελθόντος.

Οι εξαγωγές της Lavipharm

Υπό πίεση παρέμεινε και στο πρώτο τρίμηνο του 2026 η εξαγωγική δραστηριότητα της Lavipharm, με τις διεθνείς πωλήσεις του ομίλου να καταγράφουν νέα πτώση για ακόμη ένα τρίμηνο. Ειδικότερα, οι πωλήσεις φαρμακευτικών προϊόντων στο εξωτερικό υποχώρησαν κατά 14,6%, διαμορφούμενες στα 4,03 εκατ. ευρώ έναντι 4,72 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η διοίκηση της εταιρείας αποδίδει την υποχώρηση κυρίως σε συγκυριακούς παράγοντες και συγκεκριμένα σε καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών εξαγωγής από πλευράς πελατών, γεγονός που, σύμφωνα με τη Lavipharm, επηρέασε πωλήσεις ύψους περίπου 1,1 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η επίκληση συγκυριακών αιτιών βρίσκεται υπό αξιολόγηση, καθώς η αρνητική τάση στις διεθνείς πωλήσεις είχε ήδη καταγραφεί και κατά τη διάρκεια του 2025. Συγκεκριμένα, ο όμιλος εμφάνισε πέρυσι διεθνείς πωλήσεις ύψους 23,78 εκατ. ευρώ, έναντι 24,5 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας μείωση 3%. Η μεγαλύτερη κάμψη προήλθε από τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι πωλήσεις περιορίστηκαν στα 17,62 εκατ. ευρώ, από 18,83 εκατ. ευρώ το 2024. Παρά τη συνεχιζόμενη υποχώρηση των εξαγωγών, η διοίκηση της Lavipharm εμφανίζεται αισιόδοξη για την πορεία του έτους, εκτιμώντας ότι η εξαγωγική δραστηριότητα θα κινηθεί ανοδικά το 2026 σε σχέση με το 2025, με βάση τις ήδη καταγεγραμμένες παραγγελίες. Στις προβλέψεις αυτές δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί οι πρόσθετες πωλήσεις που αναμένεται να προκύψουν από την εξαγορά των δικαιωμάτων του σήματος DUROGESIC®. Η αδυναμία των διεθνών δραστηριοτήτων ήρθε σε αντίθεση με τη σημαντική ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στην ελληνική αγορά. Οι πωλήσεις συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν κατά 32,2% στο πρώτο τρίμηνο του έτους, συμβάλλοντας ώστε οι συνολικές πωλήσεις της Lavipharm να ενισχυθούν κατά 12,8% και να διαμορφωθούν στα 16,59 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η εποπτεία των crypto

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχώρησε στην ανανέωση της λειτουργίας της ομάδας εργασίας που έχει αναλάβει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού MiCA για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (CASPs), ενισχύοντας το πλαίσιο εποπτείας της αγοράς crypto στην Ελλάδα. Η σχετική απόφαση προβλέπει παράταση της λειτουργίας της ομάδας για ακόμη δώδεκα μήνες, από τον Μάιο του 2026 έως και τον Απρίλιο του 2027. Σύμφωνα με την απόφαση, η ανανέωση κρίθηκε αναγκαία λόγω της αυξανόμενης σημασίας του κανονισμού MiCA και της εντεινόμενης δραστηριότητας που σχετίζεται με την αδειοδότηση και εποπτεία εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες σε κρυπτοστοιχεία. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις για ελέγχους, εγκρίσεις και διαρκή παρακολούθηση των CASPs αυξάνονται συνεχώς, ενώ παράλληλα ενισχύεται και η ανάγκη εξειδίκευσης λόγω της ταχύτατης ανάπτυξης της αγοράς crypto. Η ομάδα εργασίας θα συνεχίσει να έχει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση διαδικασιών αδειοδότησης και εποπτείας, στην παρακολούθηση των μητρώων της ESMA και της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, καθώς και στην αξιολόγηση θεμάτων κυβερνοασφάλειας, λειτουργίας blockchain και τεχνικής ανθεκτικότητας των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων. Παράλληλα, θα επεξεργάζεται εξειδικευμένα ζητήματα που αφορούν τη φύλαξη crypto assets, τις ανταλλαγές κρυπτοστοιχείων και τις διαδικασίες αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων. Η σύνθεση της ομάδας παραμένει πολυπρόσωπη, με τη συμμετοχή στελεχών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από τους τομείς ελέγχου, οικονομικών και πληροφορικής, ενώ την εποπτεία της διατηρεί η Β΄ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Νατάσα Στάμου.

Το Government Borrowers Forum

Η Ελλάδα και συγκεκριμένα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), αναλαμβάνουν τη διοργάνωση του «Government Borrowers Forum» το 2027 στην Αθήνα, ενός από τα σημαντικότερα διεθνή φόρουμ για τη διαχείριση κρατικού δανεισμού και δημοσίου χρέους. Το συνέδριο συγκεντρώνει εκπροσώπους οργανισμών διαχείρισης δημοσίου χρέους, υπουργείων Οικονομικών, κεντρικών τραπεζών και διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της χρηματοδότησης κρατών και της διαχείρισης χρέους. Η σχετική προεργασία έχει ήδη ολοκληρωθεί από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον γενικό διευθυντή του ΟΔΔΗΧ Δημήτρη Τσάκωνα, ενώ η επίσημη ανακοίνωση για την ανάληψη της διοργάνωσης από την Ελλάδα αναμένεται να γίνει με την ολοκλήρωση του φετινού «2026 Government Borrowers Forum», που θα πραγματοποιηθεί στη Ρίγα της Λετονίας από την 1η έως τις 3 Ιουνίου. Τη διοργάνωση του φετινού φόρουμ έχουν η Παγκόσμια Τράπεζα και το υπουργείο Οικονομικών της Δημοκρατίας της Λετονίας.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη διοργάνωση του 2027, στελέχη του ΟΔΔΗΧ θα βρεθούν στη λετονική πρωτεύουσα την επόμενη εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια των επαφών τους θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με εκπροσώπους της Παγκόσμιας Τράπεζας, προκειμένου να ξεκινήσει επίσημα ο σχεδιασμός της διοργάνωσης στην Αθήνα, με τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος και όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την ομαλή διεξαγωγή του διεθνούς φόρουμ.

Η Hellas Direct

Η Hellas Direct των Αλέξη Πανταζή και Αιμίλιου Μάρκου αναδεικνύεται πλέον στη μοναδική ασφαλιστική εταιρεία στη Ρουμανία που συνεχίζει να προσφέρει υποχρεωτικά συμβόλαια ασφάλισης αυτοκινήτου με μέσο ετήσιο κόστος κάτω από τα 1.000 ρουμανικά λέι, δηλαδή λιγότερο από 200 ευρώ, σε μια περίοδο όπου οι τιμές της ασφάλισης οχημάτων στη χώρα κινούνται σταθερά ανοδικά. Σύμφωνα με στοιχεία που ανέλυσε η ρουμανική οικονομική έκδοση Economica.net, η ελληνική ασφαλιστική αποτελεί πλέον τον τελευταίο «παίκτη» της αγοράς που διατηρεί τα μέση ασφάλιστρα MTPL (Motor Third-Party Liability) κάτω από το συμβολικό όριο των 1.000 λέι. Ο σχετικός δείκτης προκύπτει από τη διαίρεση των συνολικών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων με τον αριθμό των συμβολαίων που πωλήθηκαν σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Να σημειωθεί πως τον Μάρτιο του 2026, μόλις τρεις ασφαλιστικές εταιρείες διέθεταν συμβόλαια MTPL κάτω από το ίδιο επίπεδο τιμών, ενώ στις αρχές του 2025 οι εταιρείες που κινούνταν κάτω από το όριο αυτό ανέρχονταν σε πέντε. Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν τη χαμηλότερη τιμολογιακή πολιτική της Hellas Direct στη σύνθεση του πελατολογίου της. Η εταιρεία επικεντρώνεται σε οδηγούς χαμηλότερου ρίσκου, μικρότερα επιβατικά οχήματα και περιοχές με περιορισμένη συχνότητα ακριβών αποζημιώσεων, στοιχείο που της επιτρέπει να διατηρεί αισθητά χαμηλότερα μέσα ασφάλιστρα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Αντίθετα, ασφαλιστικές εταιρείες με μεγαλύτερη έκθεση σε φορτηγά, επαγγελματικούς στόλους ή οδηγούς υψηλού κινδύνου επιβαρύνονται με αυξημένες αποζημιώσεις, γεγονός που μεταφράζεται σε υψηλότερες χρεώσεις προς τους ασφαλισμένους.