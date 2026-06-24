Η κατάσταση παρέμεινε ασαφής μετά τις δηλώσεις του Ιράν ότι τα Στενά είχαν κλείσει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν την κίνηση των δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το Μπρεντ κινείται στην περιοχή των 76 δολαρίων βαρέλι και το αμερικανικό στην περιοχή των 72 δολαρίων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τη Δευτέρα μεταφέρθηκαν μέσω των Στενών του Ορμούζ 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, χαρακτηρίζοντας τον όγκο αυτόν ως ιστορικό ρεκόρ.

Η κατάσταση παρέμεινε ασαφής μετά τις δηλώσεις του Ιράν ότι τα Στενά είχαν κλείσει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ενώ η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) υποστήριξε ότι η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται κανονικά. Η σύγχυση γύρω από το καθεστώς του θαλάσσιου διαδρόμου επηρέασε τη συμπεριφορά των επενδυτών και συνέβαλε στη μεταβλητότητα των τιμών.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε άδεια 60 ημερών που επιτρέπει την παραγωγή, παράδοση και πώληση ιρανικού πετρελαίου, καθώς και την εισαγωγή του στις ΗΠΑ με συναλλαγές σε δολάρια.

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Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ότι ενισχύει την προσφορά στην αγορά, αν και έχουν εκφραστεί ανησυχίες ότι τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από την Τεχεράνη για στρατιωτικούς σκοπούς.

Την ίδια ώρα, αξιωματούχοι των ΗΠΑ εμφανίστηκαν αισιόδοξοι για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν. Αναλυτές εκτιμούν ότι η πρόσφατη πορεία των τιμών αντανακλά την αυξανόμενη πεποίθηση των αγορών πως η σύγκρουση στην περιοχή οδεύει προς αποκλιμάκωση, γεγονός που θα μπορούσε να μειώσει τους κινδύνους για τον ενεργειακό εφοδιασμό και να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις τους επόμενους μήνες.