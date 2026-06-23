Το Dnews σάς δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία των Κοινών Θνητών στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Το Dnews δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες του να κερδίσουν προσκλήσεις για τη συναυλία των Κοινών Θνητών το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 26.06.2026 στις 13:00.

Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

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Δείτε τους όρους του Διαγωνισμού αναλυτικά.

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{https://youtu.be/91pyEdD2UHU?si=1kF8F05Q6pe0XXDI}

Λίγα λόγια για τη συναυλία

Δέκα Χρόνια Κοινός Δρόμος, Φωνή κι Αγώνας.

Δέκα χρόνια τώρα, οι Κοινοί Θνητοί βαδίζουν στον ίδιο δρόμο, τον δρόμο της αλήθειας, της συλλογικότητας και της ανυπότακτης έκφρασης.



Δέκα χρόνια τραγούδια που δεν γράφτηκαν για να ξεχαστούν, αλλά για να σταθούν απέναντι στην αδικία, στη σιωπή και στην παραίτηση.



Το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, το συγκρότημα επιστρέφει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι για την πέμπτη κατά σειρά μεγάλη συναυλία, σε έναν χώρο που έχει πια γίνει σημείο συνάντησης, μνήμης και ζωντανής ιστορίας. Μαζί με τον κόσμο που κάθε χρόνο γεμίζει τον χώρο, οι Κοινοί Θνητοί γράφουν ένα κεφάλαιο ουσιαστικό για το κοινωνικό και πολιτικό τραγούδι αυτού του τόπου.



Αυτή η συναυλία δεν είναι απλώς ένας σταθμός. Είναι ένα ευχαριστώ.



Ένα ευχαριστώ σε όλες και όλους που στάθηκαν δίπλα στο συγκρότημα αυτά τα δέκα χρόνια. Που στήριξαν τα τραγούδια, και τη στάση του συγκροτήματος.



Που έκαναν τη μουσική πράξη συλλογική και όχι ατομική κατανάλωση.



Που απέδειξαν πως όταν οι φωνές ενώνονται, μπορούν να ακουστούν δυνατά.



Οι Κοινοί Θνητοί κοιτούν μπροστά. Νέα τραγούδια βρίσκονται ήδη στα σκαριά, νέες μουσικές διαδρομές γεννιούνται, διαδρομές πάντα στον ίδιο Κοινό Δρόμο.



Το μέλλον δεν έρχεται μόνο του, χτίζεται. Και χτίζεται συλλογικά.



Δέκα χρόνια Κοινοί Θνητοί.



Δέκα χρόνια Κοινός Δρόμος.



Και συνεχίζουμε, μαζί.



Πληροφορίες

10 χρόνια

ΚΟΙΝΟΙ ΘΝΗΤΟΙ

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

Εισιτήρια: 15 ευρώ

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