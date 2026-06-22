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Διπλή επίθεση του Δημήτρη Καιρίδη κατά του Χάρη Δούκα. Τι απάντησε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Επίθεση με σκληρούς προσωπικούς χαρακτηρισμούς κατά του Χάρη Δούκα εξαπέλυσε ο Δημήτρης Καιρίδης σε τηλεοπτική του εμφάνιση στον ΑΝΤ1.

«Στο ΠΑΣΟΚ έχουν αφήσει ένα αποτυχημένο δήμαρχο Αθηναίων να τους παρασύρει στην καταστροφή, με το 14% του πρώτου γύρου. Αντί να ασχοληθεί με το πώς θα καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας που είναι σε μια άθλια εικόνα και άθλια κατάσταση, πολιτικολογεί», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και πρόσθεσε: «Παρασύρεται το ΠΑΣΟΚ από ένα πολιτικό περιθώριο, ένα τίποτα, ο οποίος τυχαία από μια συγκυρία εξελέγη, δεν πρόκειται να εκλεγεί ξανά».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 04:51’’ του βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-djfcpnp8njmh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Δημήτρης Καιρίδης έκανε το ίδιο χθες, στο Action24, λέγοντας:

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«Σέβομαι το ΠΑΣΟΚ και την ιστορία του. Είναι αποτυχημένος δήμαρχος και σέρνονται πίσω από την ουρά του. Τους έχει τρελάνει ο Καιρίδης. Πήρε 14% στον πρώτο γύρο και σέρνεται από πίσω το ΠΑΣΟΚ. Απαξιώνω τον δήμαρχο και το έργο του. Οι πολίτες της Αθήνας χτυπούν το κεφάλι τους», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 04:03’’ του βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-djeihoji9i89?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δούκας: Εκφασισμός της πολιτικής ζωής από τους «άριστους» της κυβέρνησης

Ο Χάρης Δούκας δεν άφησε αναπάντητα τα όσα είπε ο Δημήτρης Καιρίδης κι απάντησε με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

«Σε διατεταγμένη υπηρεσία, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης μέσα σε δύο μέρες εξαπέλυσε τρεις ακραίους χαρακτηρισμούς εναντίον μου.

Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους είμαστε «αποτυχημένοι», «περιθώριο» και «τίποτα».

Ο εκφασισμός της πολιτικής ζωής από τους «άριστους» της κυβέρνησης σε όλο του το μεγαλείο», ανέφερε ο Χάρης Δούκας και πρόσθεσε:

«Όσο για την Αθήνα, ας μην την πιάνουν στο στόμα τους. Ευτυχώς, άφησε πίσω της την περιπέτεια του Μεγάλου Περίπατου και τους αυτοσχεδιασμούς στη Βασιλίσσης Όλγας και αλλάζει σελίδα.

ΥΓ. Το αμφιθέατρο των 1000 θέσεων το ξηλώσατε στο Ζάππειο. Τα λεφτά ποιος τα πληρώνει;

Για αυτό πρέπει να αποτελέσουν γρήγορα παρελθόν».

{https://www.facebook.com/harisdoukas/posts/pfbid0MBRsUdLPnCRxe3qFCVR4UqQhkvd98p9hThoYtkj3mmTmqJcahTtoEAjnWMiMwwWnl}