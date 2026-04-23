Στα νησιά Μπόρα – Μόρα, βρέθηκε πριν από μερικές ημέρες η Άννα Βίσση.

Το ταξίδι της στο εξωτερικό φαίνεται να απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες η Άννα Βίσση, η οποία λίγες ημέρες μετά τη λήξη της συνεργασία της με το Hotel Ermou, κατάφερε να αποδράσει.

Η γνωστή τραγουδίστρια, στις 15 Απριλίου, δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία από τα νησιά Μπόρα – Μπόρα στην οποία απεικονίζεται η ίδια να απολαμβάνει την ηρεμία και τον ζεστό ήλιο.

Αντίστοιχα, την Πέμπτη 23 Απριλίου, επέστρεψε με δύο νέα στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στην πρώτη φωτογραφία, εμφανίζεται μόνη της σε κάποιο μπαρ, σημειώνοντας στην τοποθεσία της ότι βρίσκεται στο Τετιαρόα, ένα ιδιωτικό τροπικό νησί – θέρετρο στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Στο δεύτερο στιγμιότυπο που μοιράστηκε η Άννα Βίσση, φαίνεται ένας καρχαρίας να κολυμπά στα καταγάλανα νερά του ωκεανού.