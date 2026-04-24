«Βορράς» και «Νότος» έρχονται αντιμέτωποι στον φετινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ διασταυρώνουν τα ξίφη τους το Σάββατο 25 Απριλίου για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος της σεζόν 2025-26 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

Ο «Δικέαφλος του Βορρά», ο οποίος φέτος συμπλήρωσε έναν αιώνα ιστορίας, θέλει να φέρει το τρόπαιο στον Λευκό Πύργο κλείνοντας με τίτλο την φετινή σεζόν. Από την άλλη, ο ΟΦΗ διεκδικεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Κύπελλο, με το Ηράκλειο να βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα σε ρυθμούς τελικού.

Η σπουδαία αναμέτρηση έχει οριστεί στις 20:30 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1. ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα έχουν στο πλευρό τους από 8.000 φιλάθλους, με την ατμόσφαιρα στο Πανθεσσαλικό να αναμένεται κάτι περισσότερο από «καυτή».