Η Μονακό αποτελεί το εμπόδιο του Ολυμπιακού για το Final 4 της Αθήνας.

Αντιμέτωπος με την Μονακό θα βρεθεί ο Ολυμπιακός για τα play-off της Euroleague, με φόντο την πρόκριση στο Final 4 που θα διεξαχθεί στη χώρα μας.

Οι Μονεγάσκοι, παρά το περιορισμένο ρόστερ και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθ'όλη τη σεζόν, επικράτησαν με σκορ 79-70 της Μπαρτσελόνα, εξασφαλίζοντας το δεύτερο εισιτήριο μέσω των play-in.

Ολυμπιακός και Μονακό θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους για 4η φορά μέσα σε 5 χρόνια εκτός της Regular Season, αυτή τη φορά για τα play-off. Η πρώτη αναμέτρηση της σειράς είναι προγραμματισμένη την Τρίτη 28/4 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τους Πειραιώτες να έχουν το πλεονέκτημα έδρας.

Το πρόγραμμα των play-off