Ο Παναθηναϊκός πέρασε το εμπόδιο της Μονακό και προκρίθηκε στα play-off.

Το εισιτήριο για τα play-off της Euroleague πήρε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε με σκορ 87-79 της Μονακό στο «καυτό» T-Center.

Η Μονακό μπήκε δυνατά και προηγήθηκε 0-6, αναγκάζοντας τον Εργκίν Αταμάν να καλέσει γρήγορα τάιμ άουτ. Η εικόνα άλλαξε με την είσοδο του Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος έδωσε ταχύτητα και λύσεις επιθετικά, οδηγώντας τον Παναθηναϊκό σε προβάδισμα 23-14 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, βασιζόμενοι στην άμυνα και το γρήγορο παιχνίδι, με τη διαφορά να φτάνει μέχρι και τους 16 πόντους πριν το ημίχρονο (49-34). Καθοριστική ήταν η συμβολή των Ματίας Λεσόρ και Νίκου Ρογκαβόπουλου, ενώ για τη Μονακό ξεχώρισε ο Μάικ Τζέιμς, που κρατούσε επιθετικά την ομάδα του.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον έλεγχο και ανέβασε τη διαφορά έως και τους 17 πόντους, με τον Κένεθ Φαρίντ να βρίσκεται και στις δύο πλευρές του παρκε. Ωστόσο, η Μονακό αντέδρασε, πίεσε αμυντικά και μείωσε τη διαφορά σε μονοψήφιο επίπεδο (66-57 στο τέλος της τρίτης περιόδου).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρά την προσπάθεια των φιλοξενούμενων, με κύριο εκφραστή τον Τζέιμς (25 πόντοι, 7 ασίστ), ο Παναθηναϊκός είχε ήδη θέσει τις βάσεις για τον έλεγχο του αγώνα, παρουσιάζοντας συνολικά πιο σταθερή εικόνα σε άμυνα και επίθεση.

MVP για τον Παναθηναϊκό ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος πραγματοποίησε ίσως την καλύτερή του φετινή εμφάνιση με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να αντιμετωπίσει την έκπληξη της φετινής διοργάνωσης, την Βαλένθια, προκειμένου να βρεθεί στο Final 4 που διεξάγεται στο «σπίτι» του. Το πρώτο παιχνίδι της σειράς θα διεξαχθεί στην «Roig Arena» της ισπανικής πόλης, καθώς η Βαλένθια έχει το πλεονέκτημα έδρας.

