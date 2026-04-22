Αβαντάζ 6 πόντους ενόψει του δεύτερου τελικού πήρε ο ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με σκορ 79-73 της Μπιλμπάο για τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup και έθεσε τα θεμέλια για την κατάκτηση του τρίτου του ευρωπαϊκού τροπαίου. Σε ένα κατάμεστο PAOK Sports Arena το οποίο «έβραζε», ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε διαφορά 6 πόντων, την οποία καλείται να υπερασπιστεί στον δεύτερο τελικό.

Ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο του αγώνα και κράτησε σταθερά το προβάδισμα, φτάνοντας μάλιστα μέχρι το +12 στις αρχές της τρίτης περιόδου (47-35, 22’), με τον Μπριν Ταϊρί να συμβάλλει καθοριστικά. Ωστόσο, οι Βάσκοι εκμεταλλεύτηκαν τα 16 λάθη των γηπεδούχων και κατάφεραν να μείνουν στο παιχνίδι.

Σε ατομικό επίπεδο, ξεχώρισε ο Πάτρικ Μπέβερλι με 24 πόντους, 5/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Μπριν Ταϊρί με 21 πόντους και 5 ασίστ. Ο Μπεν Μουρ ολοκλήρωσε την προσπάθεια με 11 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Ο δεύτερος τελικός στη χώρα των Βάσκων θα διεξαχθεί την Τετάρτη 29/4, όπου οι Θεσσαλονικείς με νίκη ή ήττα κάτω από 6 πόντους θα στεφθούν κυπελλούχοι Ευρώπης.

