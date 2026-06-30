«Ο στόχος της επιστολής είναι να μας ακούσουν ΝεοΔημοκράτες που έχουν απογοητευτεί ή που θεωρούν ότι δεν έχουμε λάβει υπόψη τις ευαισθησίες τους», είπε ο Βασίλης Φεύγας.

Τους λόγους για τους οποίους έστειλε – και δημοσιοποίησε – την επίμαχη επιστολή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με οποία ζητά να μπει στο συρτάρι το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και να αρθεί η διαγραφή Σαμαρά, εξήγησε ο Βασίλης Φεύγας.

«Ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε την άποψη της κυβέρνησης. Εγώ κατέθεσα κάποιες προτάσεις για να μας ακούσουν κάποια ακροατήρια που το τελευταίο διάστημα έχουν αποστασιοποιηθεί και από την άλλη στο πλαίσιο της ενότητας του κόμματος. Εγώ προτείνω στρατηγικές. Ο κ. Μαρινάκης εκφράζοντας την κυβέρνηση, έχει μια άλλη άποψη στο ζήτημα», είπε στον ΑΝΤ1 ο Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ.

«Δεν υπάρχει αμφισβήτηση, η επιστολή εστάλη στο πλαίσιο του διαλόγου»

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν πρόκειται να παραιτηθεί από τη θέση του, ο Βασίλης Φεύγας απάντησε: «Όχι, δεν θα παραιτηθώ. Οι τοποθετήσεις μου είναι πάντα δημόσιες. Πολύ σαφέστατες και κρυστάλλινες. Δεν έχουμε μία σε μια διαδικασία αμφισβήτησης, έχουμε μπει σε μια διαδικασία ουσιαστικού διαλόγου. Ο στόχος της επιστολής είναι να μας ακούσουν ΝεοΔημοκράτες που έχουν απογοητευτεί ή που θεωρούν ότι δεν έχουμε λάβει υπόψη τις ευαισθησίες τους. Η επιστολή λέει ότι η λύση δεν είναι να τιμωρήσετε τη ΝΔ, αλλά ότι μπορούμε να διορθώσουμε τα λάθη. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές προσεγγίσεις. Είναι στο πλαίσιο του διαλόγου.

Δεν σημαίνει ότι όλες οι απόψεις πρέπει να γίνονται δεκτές. Εγώ οφείλω στο πλαίσιο του διαλόγου να καταθέσω τις προτάσεις μου, τακτικές, στρατηγικές και λύσεις».

«Δεν πάω στον Σαμαρά, δεν έχω προσωπική ατζέντα»

Ο Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ διέψευσε ότι προτίθεται να προσχωρήσει στο υπό διαμόρφωση κόμμα Σαμαρά, λέγοντας: «Το διαψεύδω κατηγορηματικά. Όλα αυτά ανήκουν στη φαντασία».

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Σε αντίστοιχη ερώτηση για το αν έχει προσωπική στρατηγική, απάντησε: «Δεν είναι θέμα προσωπικής ατζέντας, αλλά συλλογικής. Υπάρχει ένα ακροατήριο που πιστεύει ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι ευαισθησίες του. Δεν υπάρχει καμία δυσαρέσκεια. Η επιστολή αναφέρει όλα τα θετικά που έχει κάνει η κυβέρνηση. Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που αποτελούν «αγκάθια» που πρέπει να σκύψουμε με ευαισθησία». Στη συνέχεια τόνισε πως «δεν θα γίνει κάτι πιο οργανωμένο. Εκφράζω τις απόψεις μου όπως οφείλω θεσμικά».

«Δεν με πήρε κανείς τηλέφωνο από το Μαξίμου»

«Έχουμε συζητήσει τέτοια θέματα και στα όργανα και σε προσωπικές συζητήσεις. Δεν είναι κάτι ξένο. Η επιστολή ήταν διάφανη και ξεκάθαρη. Ήταν δημόσια. Εστάλη με εκτίμηση και σεβασμό προς τον πρωθυπουργό», συνέχισε ο Βασίλης Φεύγας και τόνισε πως δεν τον έχει πάρει κανείς τηλέφωνο από το Μέγαρο Μαξίμου. «Δεν είχα καμία επικοινωνία και δεν νομίζω ότι χρειάζεται», είπε ενώ σε ερώτηση για το αν θα είναι υποψήφιος τόνισε: «Θα το κρίνει ο πρωθυπουργός».

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