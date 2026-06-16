Η κατανάλωση του λαγοκέφαλου απαγορεύεται αυστηρά, καθώς περιέχει τη θανατηφόρα ουσία τετροδοτοξίνη.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκονται οι ελληνικές θάλασσες και ο κλάδος της παράκτιας αλιείας, με την εξάπλωση του τοξικού λαγοκέφαλου να λαμβάνει πλέον ανησυχητικές διαστάσεις.

Το φαινόμενο δεν πλήττει μόνο το οικοσύστημα και το επάγγελμα των ψαράδων, αλλά εξελίσσεται σε άμεση απειλή για τους λουόμενους, δημιουργώντας σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια στις παραλίες.

Μιλώντας στο thestival.gr, ο πρόεδρος των παράκτιων αλιέων Καλαμαριάς, Δημήτρης Τσιπούρας, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, αποκαλύπτοντας ότι έχουν ήδη καταγραφεί 197 επιθέσεις λαγοκέφαλων σε ανθρώπους, κυρίως σε δημοφιλείς παραλίες της Κρήτης και της Ρόδου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αν η Πολιτεία δεν παρέμβει άμεσα με δραστικά μέτρα, σε λίγα χρόνια ο κόσμος θα φοβάται ακόμα και να κολυμπήσει.

Ως άμεση λύση, ο Δημήτρης Τσιπούρας προτείνει την κρατική επιδότηση των αλιευτικών σκαφών για την αγορά ειδικών εργαλείων με σκοπό τη στοχευμένη αλίευση του είδους, μια πρακτική που εφαρμόστηκε ήδη στην Κύπρο με εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι ο λαγοκέφαλος, ο οποίος μετανάστευσε στη Μεσόγειο από τον Ινδικό και Ειρηνικό Ωκεανό μέσω της διώρυγας του Σουέζ, είναι άκρως επικίνδυνος. Η κατανάλωσή του απαγορεύεται αυστηρά, καθώς περιέχει τη θανατηφόρα ουσία τετροδοτοξίνη.

Η τοξίνη αυτή προκαλεί μυϊκή παράλυση, αναπνευστική ανακοπή ή καρδιακή ανεπάρκεια, έχοντας ήδη κοστίσει ζωές σε χώρες όπως η Αίγυπτος και το Ισραήλ.

Διπλό «χτύπημα» από φυτοπλαγκτόν και καύσιμα

Πέρα από την απειλή του λαγοκέφαλου, οι παράκτιοι αλιείς βρίσκονται αντιμέτωποι με τη φύση αλλά και την ακρίβεια. Αυτή την περίοδο, η αποσύνθεση του φυτοπλαγκτόν στις θαλάσσιες περιοχές, όπως στη Χαλκιδική, καθιστά το ψάρεμα αδύνατο. Αν και οι θάλασσες είναι γεμάτες μπακαλιάρους, το φυτοπλαγκτόν κολλάει στα δίχτυα των ψαράδων, αχρηστεύοντάς τα στην πράξη.

Την ίδια στιγμή, το δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος απειλεί με αφανισμό τα καΐκια. Οι αλιείς έθεσαν το ζήτημα της ακρίβειας των καυσίμων στον αρμόδιο υπουργό, Μαργαρίτη Σχοινά, ζητώντας επιδότηση στο πετρέλαιο, χωρίς όμως να λάβουν καμία ουσιαστική δέσμευση.

Όπως κατήγγειλε ο Δημήτρης Τσιπούρας, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει από τις 16 Απριλίου ένα κονδύλι ύψους 760 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα απέναντι στην ενεργειακή κρίση, στην Ελλάδα δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ σε αλιείς και γεωργούς. Η απάντηση του αρμόδιου υπουργού περιορίστηκε σε μια απλή έκφραση κατανόησης, αφήνοντας τον κλάδο πλήρως απροστάτευτο.