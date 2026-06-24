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Στην οικία του 44χρονου στη Νέα Ερυθραία βρέθηκαν μαχαίρια καθώς και αυτοσχέδιο όπλο.

Χειροπέδες σε έναν 44χρονο ημεδαπό πέρασε η αστυνομία στη Νέα Ερυθραία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου (20/6) έπειτα από αστυνομικούς του Β' Αστυνομικού Τμήματος Περιστερίου. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, όπλων, εξαρτησιογόνων ουσιών και βεγγαλικών.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία και στην επιχείρηση του 44χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μαχαίρια,

στιλέτα,

σουγιάδες,

μαχαίρι τύπου «KARAMBIT»,

2 στιλέτα γροθιάς,

σούρικεν,

πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος,

αυτοσχέδιο όπλο τύπου «μπρελόκ»,

32 φυσίγγια,

πιστόλι κρότου με γεμιστήρα,

3 κροτίδες,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

4 χειρουργικά νυστέρια,

μικροποσότητα κάνναβης και

το χρηματικό ποσό των 96.305 ευρώ.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.