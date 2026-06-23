Για δύο φωτιές που εκδηλώθηκαν στην Κερατέα το πρωί της Τρίτης, μέσα σε περίπου 20 λεπτά.

Μία 43χρονη συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, έπειτα από έρευνα για δύο φωτιές που εκδηλώθηκαν το πρωί της Τρίτης στην Κερατέα, με διαφορά περίπου 20 λεπτών.

Από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, προέκυψε πως η 43χρονη «προκάλεσε με πρόθεση» δύο φωτιές σε υπαίθριους χώρους στην Κερατέα, «θέτοντας εστίες φωτιάς» στις 11:05 και στις 11:24, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Οι δύο πυρκαγιές προκάλεσαν κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και η ΔΑΕΕ προχώρησε στη διερεύνηση των περιστατικών και στην ταυτοποίηση της υπαίτιας. Η 43χρονη ομολόγησε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης ότι «έθεσε τις δύο εστίες φωτιάς», επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα της ΔΑΕΕ. Η γυναίκα συνελήφθη απόψε, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση.

«Από τη Δ.Α.Ε.Ε. επισημαίνεται ότι κάθε περιστατικό εμπρησμού διερευνάται άμεσα και σε βάθος, με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ανακριτικών και τεχνικών μέσων. Όσοι θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον εντοπίζονται, συλλαμβάνονται και οδηγούνται στη Δικαιοσύνη, αντιμετωπίζοντας τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις», καταλήγει η ανακοίνωση.

33 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε 24 ώρες

Μέσα σε 24 ώρες, από τις 18:00 της Δευτέρας έως την ίδια ώρα το απόγευμα της Τρίτης εκδηλώθηκαν 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Από αυτές, οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό στάδιο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμα τρεις, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση.

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Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Οι περιοχές όπου είναι υψηλός ο κίνδυνος για φωτιά την Τετάρτη

Αύριο, Τετάρτη, υψηλός είναι ο κίνδυνος για φωτιά στην Αττική και αρκετές ακόμα περιοχές.

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που εκδίδει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, υψηλός είναι ο κίνδυνος σε:

Αττική

Αργολίδα

Λέσβο

Χίο

Ψαρά

Σάμο

Ικαρία

Δωδεκάνησα

Ηράκλειο

Λασίθι

περιοχές της Εύβοιας, της Κορινθίας και της Βοιωτίας

{https://x.com/CivPro_GR/status/2069366527799836733}