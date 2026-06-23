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Ο πρώτος σεισμός είχε μέγεθος 3 ρίχτερ και ο δεύτερος 3,6.

Σεισμός μεγέθους 3 ρίχτερ σημειώθηκε αρχικά στην Εύβοια. Η δόνηση είχε επίκεντρο 8χλμ ΝΔ του Προκοπίου Εύβοιας, ενώ ακολούθησε και νέος σεισμός μεγέθους 3,6 ρίχτερ.

O σεισμός των 3 ρίχτερ εκδηλώθηκε στις 22:05 και είχε εστιακό βάθος 5χλμ, ενώ ο σεισμός των 3,6 ρίχτερ έγινε στις 22:08. Είχε επίκεντρο 2χλμ ΔΝΔ του Προκοπίου Εύβοιας και εστιακό βάθος 0,6χλμ.

Οι δύο σεισμοί

Η καταγραφή από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο ο δεύτερος σεισμός είχε μέγεθος 3,7 ρίχτερ.

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{https://x.com/LastQuake/status/2069498581019410445}

Η καταγραφή από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών