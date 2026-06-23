Το περιστατικό συνέβη κοντά στον κεντρικό σταθμό των τρένων στη Φρανκφούρτη.

Αστυνομικοί στη Φρανκφούρτη πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν άνδρα κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό αφού εκείνος πρώτα επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο και τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διάρκεια ελέγχου, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο άνδρας, ο οποίος κατά την αστυνομία ήταν οπλισμένος με ένα αιχμηρό αντικείμενο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ δεν έχουν αποκαλυφθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητά του.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς περίπου στις 4μ.μ.(ώρα Ελλάδας) και στη συνέχεια είδαν έναν άνδρα να πέφτει στο έδαφος. Το περιστατικό συνέβη στο Kaisertor, μία πλατεία ακριβώς απέναντι από τον κεντρικό σταθμό της πόλης.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, φαίνεται η στιγμή που η αστυνομία πυροβολεί τον δράστη.

{https://x.com/ScopeReport_/status/2069495651889446966}

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Πώς σημειώθηκε η επίθεση

Η αστυνομία διενεργούσε έναν τυπικό έλεγχο στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού όταν σημειώθηκε η επίθεση. Η περιοχή γύρω από τον κύριο σταθμό των τρένων στη Φρανκφούρτη έχει εδώ και καιρό γίνει βασικό σημείο αστυνομικών επιχειρήσεων καθώς είναι σημείο που συνδέεται με συναλλαγές για ναρκωτικά.

Από όταν ξεκίνησε μία πρωτοβουλία ασφαλείας τον Φεβρουάριο του 2024, οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 50 επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας στο κέντρο της πόλης με στόχο τη βελτίωση της δημόσιας ασφάλειας.

{https://x.com/faznet/status/2069447868847386791}