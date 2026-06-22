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Πληροφορίες αναφέρουν πάνω από 20 πυροβολισμούς ενώ υπάρχουν και ανεπιβεβαίωτες αναφορές και για νεκρούς.

Περιστατικό με πυροβολισμούς είναι σε εξέλιξη στο Μόντρεαλ του Καναδά.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε σουπερμάρκετ στην περιοχή του Décarie.

Υπάρχουν αναφορές για έναν αστυνομικό τραυματία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμα επίσημη ενημέρωση. Στο σημείο βρίσκεται μεγάλη αστυνομική δύναμη.

{https://x.com/ThevoiceAlexa/status/2069093391627874741}

{https://x.com/JonCohenBR1/status/2069093687968104959}

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{https://x.com/l3v1at4an/status/2069096149659636095}

Πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι ακούστηκαν πάνω από 20 πυροβολισμούς ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για νεκρούς.

Σε ανάρτησή της η αστυνομία του Μόντρεαλ καλεί τον κόσμο να κλειδωθεί στα σπίτια του καθώς στην περιοχή βρίσκεται ένας επικίνδυνος ένοπλος.

«Ένας ένοπλος και επικίνδυνος ύποπτος βρίσκεται στον τομέα CDN. Αποφύγετε την περιοχή που περικλείεται από τα CDN, McDonald, Highway 40 και Queen Mary. Αν βρίσκεστε στην περιοχή, καταφύγετε σε εσωτερικό χώρο και κλειδώστε τις πόρτες. Θα ακολουθήσουν περισσότερες λεπτομέρειες» αναφέρει η αστυνομία.

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{https://x.com/TheNewsTrending/status/2069097701308813758}

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