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Στο αεροπλάνο της Lufthansa ήταν μέλη του πληρώματος και του προσωπικού εδάφους.

Αρκετοί εργαζόμενοι τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε Boeing της Lufthansa, που ήταν σταθμευμένο σε πύλη του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media καταγράφει τη στιγμή που κατέρρευσε το ρινιαίο σύστημα προσγείωσης ενός Boeing 787-9 της αεροπορικής εταιρείας, που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει για το Λος Άντζελες, εκτελώντας την πτήση LH450.

{https://x.com/flightradar24/status/2062510866981924920}

«Οι επιβάτες δεν είχαν επιβιβαστεί ακόμα», δήλωσε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας. Μέλη του πληρώματος και προσωπικό εδάφους ήταν το αεροπλάνο τη στιγμή του ατυχήματος, συμπλήρωσε, σύμφωνα με το Reuters.

«Αρκετά μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν και λαμβάνουν αυτή τη στιγμή ιατρική φροντίδα», ανέφερε ακόμα ο εκπρόσωπος της Lufthansa, προσθέτοντας: «Διερευνούμε τις ακριβείς συνθήκες με τις αρμόδιες αρχές».



{https://x.com/flightradar24/status/2062514431511101737}