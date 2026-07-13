Έωλη η δικογραφία για την επίθεση στη Marfin, στηριγμένη σε ανώνυμο email, καταγγέλλουν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Μη ασφαλής η ταυτοποίηση των προσώπων, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, τονίζουν.

Πλήθος ερωτημάτων γεννά η δικογραφία που έχει σχηματιστεί για τη εμπρηστική επίθεση στη Marfin, η οποία στοίχισε τη ζωή πριν από 16 χρόνια, σε τρεις εργαζόμενους, μεταξύ των οποίων και σε μία έγκυο υπάλληλο της Τράπεζας, σύμφωνα με τους συνηγόρους των κατηγορουμένων.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν, λίγες ώρες πριν οι εντολείς τους βρεθούν αντιμέτωποι με την ανακρίτρια, μίλησαν για μία «ισχνή» δικογραφία, ίδιας ακριβώς αστυνομικής έμπνευσης με εκείνη που είχε φτάσει, στο ακροατήριο, το 2016 καταλήγοντας στην πανηγυρική αθώωση των δύο τότε κατηγορουμένων (με τον έναν εξ’ αυτών να κατηγορείται για την επίθεση στη Marfin και τον άλλο για τον εμπρησμό του βιβλιοπωλείου «Ιανός»).

Όπως τόνισαν οι συνήγοροι των τριών συλληφθέντων, Άννυ Παπαρρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννης, μοναδικά στοιχεία της δικογραφίας, είναι το ανώνυμο email, το οποίο εστάλη στις αρχές τον περασμένο Απρίλιο όπως είπαν, που κινητοποίησε τις αρχές και «μία έκθεση της ΔΕΕ που δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση».

Ο κ. Καμπαγιάννης υπογράμμισε μάλιστα πως στην έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένο πρωτόκολλο, με βάση αμερικανικά πρότυπα, το οποίο δεν καταλήγει καν σε ικανοποιητική διαβάθμιση «ισχυρής ταυτοποίησης προσώπων» αλλά βρίσκεται πολύ κάτω, στην μέση της κλίμακας που αφορά μία μέτρια μη ασφαλή ταυτοποίηση. «Έτσι γίνονται παιχνίδια με κινητά αντικείμενα» συμπλήρωσε.

Επιβεβλημένο να εντοπιστεί ο αποστολέας του email

Για την υπεράσπιση είναι επιβεβλημένο να εντοπιστεί ο αποστολέας του email και να κληθεί σε κατάθεση ενώπιον της ανακρίτριας.

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Οι συνήγοροι εξήγησαν ότι πολλά από αυτά που λέγονται και γράφονται «είναι ψέματα» ενώ ανέφεραν ότι αποφάσισαν να δώσουν συνέντευξη καθώς ακούστηκαν δηλώσεις περί του ότι «η υπόθεση εξιχνιάστηκε», γεγονός που πέραν άλλων θεμάτων, όπως ανέφεραν, θίγει το τεκμήριο αθωότητας.

Η κ. Παπαρρούσου, είπε ότι η σύλληψη της 46χρονης κατηγορουμένης έγινε ενώ είχε ήδη βγάλει εισιτήριο για να επιστρέψει από την Βρετανία στην Ελλάδα, όπως είχε ενημερώσει τις Αρχές. Η συνήγορος είπε πως η σύλληψη της,έγινε ενώ βρισκόταν στο αεροδρόμιο για την Αθήνα.

Στο πάνελ της συνέντευξης ήταν και ο Δημήτρης Κατσαρής, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπόθεση προσώπου που μέσω ανώνυμης επιστολής είχε υποδειχθεί ως εμπλεκόμενος στον εμπρησμό της Marfin και αθωώθηκε ομόφωνα με αθωωτική εισαγγελική πρόταση.

«Η σημερινή υπόθεση είναι της ίδιας έμπνευσης» ανέφερε ο δικηγόρος λέγοντας πως εγείρονται ερωτήματα για «τη σοβαρότητα και αυτής της δικογραφίας».