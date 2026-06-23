Στο διαμέρισμα του υπόπτου βρέθηκαν κρανία, ένα πόδι, ένα χέρι, οστά και μία καρδιά που ακόμα οι αρχές της Ουγγαρίας δεν έχουν διευκρινίσει αν είναι ανθρώπινη ή από ζώο.

Ένας 30χρονος άνδρας συνελήφθη στην Ουγγαρία, ο οποίος σύμφωνα με τους ερευνητές της αστυνομίας έκανε συλλογή από ανθρώπινα μέλη, τα οποία έπαιρνε από εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία αλλά και από το νοσοκομείο που δούλευε. Ο ίδιος ομολόγησε ότι είχε ετοιμάσει και καταναλώσει φαγητό από τα μέλη.

Η αστυνομία της Ουγγαρίας τον συνέλαβε στις 17 Ιουνίου όταν έλαβε πληροφορίες πως αποθήκευε ανθρώπινα μέλη στη δουλειά και το σπίτι του. Ο άνδρας εργάζεται ως νοσοκόμος, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Τα ανθρώπινα μέλη που εντόπισαν οι Αρχές

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο διαμέρισμά του, οι ερευνητές της αστυνομίας κατάσχεσαν κρανία, ένα πόδι και ένα χέρι καθώς και μια ανακατασκευή ενός προσώπου που παρασκευάστηκε από ανθρώπινο δέρμα. Σε μία βαλίτσα βρέθηκαν και αλλά οστά. Επίσης η αστυνομία εντόπισε και μία καρδιά μέσα σε ένα βάζο. Η αστυνομία δεν διευκρίνισε αν ανήκει σε άνθρωπο ή ζώο ακόμα.

Δήλωσε επίσης πως ο ύποπτος που συνελήφθη στη Βουδαπέστη, είχε σκάψει νεκροταφεία στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

{https://x.com/elmundoes/status/2069418355031744642}

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Ο άνδρας, ο οποίος παραδέχθηκε ότι περισυνέλεγε τα μέλη, είπε πως γοητευόταν από τα ανθρώπινα μέλη και ομολόγησε πως είχε ετοιμάσει και γεύμα από αυτά και το είχε καταναλώσει. Ο 30χρονος κρατείται με την υποψία της παράνομης χρήσης ανθρωπίνων μελών.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία είπε πως ο άνδρας έχει πάθος με την ανατομία και την παθολογία και του αρέσει να διαμελίζει ζώα.

Η αστυνομία υποψιάζεται πως απέκτησε τα ανθρώπινα μέλη μέσω της εργασίας του στο νοσοκομείο και κατάσχεσε τον υπολογιστή, τα laptop, τα tablet, τα κινητά τηλέφωνα, τις κάρτες SIM που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Όλα τα ανθρώπινα μέλη που κατασχέθηκαν από τις αρχές θα εξεταστούν από ιατροδικαστές, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι το εύρος των φερόμενων εγκλημάτων θα μπορούσε να επεκταθεί αφού προσδιοριστεί η προέλευση όλων των μελών.

Με πληροφορίες του CNN





