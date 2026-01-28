«Από υπερήφανος ύποπτος μετατράπηκα σε υπερήφανο κατηγορούμενο», απαντά ο δήμαρχος Βουδαπέστης.

Εισαγγελείς στην Ουγγαρία απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος του προοδευτικού δημάρχου της Βουδαπέστης, Γκέργκελι Καράτσονι, επιδιώκοντας να του επιβληθεί πρόστιμο επειδή κάλεσε τους πολίτες να αψηφήσουν την απαγόρευση του Pride, στο οποίο συμμετείχαν περίπου 200.000 άνθρωποι.

Τον περασμένο Ιούνιο το Pride στη Βουδαπέστη απασχόλησε όλο τον κόσμο, μετά τον νόμο που υιοθέτησε το κόμμα του Βίκτορ Όρμπαν, Fidesz, ο οποίος δημιούργησε τη βάση προκειμένου η αστυνομία να απαγορεύσει την παρέλαση υπερηφάνειας, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.

Ωστόσο, αμέσως ο Γκέργκελι Καράτσονι δήλωσε ότι πρόκειται για εκδήλωση του δήμου, σε μια προσπάθεια να παρακάμψει την ανάγκη επίσημη άδεια. Τελικά στο Pride συμμετείχε αριθμός- ρεκόρ ανθρώπων, ανάμεσά τους ευρωβουλευτές και αξιωματούχοι από την όλη την Ευρώπη, μετατρέποντάς το σε παρέλαση αντίδρασης κατά της σταθερής κατάργησης δικαιωμάτων από την κυβέρνηση Όρμπαν.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο δήμαρχος της Βουδαπέστης «οργάνωσε και ηγήθηκε μιας δημόσιας συγκέντρωσης παρά την απαγόρευση της αστυνομίας», συμπληρώνοντας ότι προτείνουν «το δικαστήριο να του επιβάλει πρόστιμο με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς δίκη». Η ανακοίνωση δεν αποκάλυπτε το ύψος του προστίμου.

«Από υπερήφανος ύποπτος μετατράπηκα σε υπερήφανο κατηγορούμενο. Φαίνεται πως αυτό είναι το τίμημα που πληρώνουμε σε αυτή τη χώρα όταν υπερασπιζόμαστε τη δική μας ελευθερία και των άλλων», ήταν η αντίδραση του Καράτσονι, που είναι δήμαρχος της Βουδαπέστης από το 2019.

Παράλληλα, δεσμεύθηκε να συνεχίσει να υπερασπίζεται την ελευθερία «απέναντι στην εγωιστική, μικροπρεπή και ελεεινή εξουσία» γιατί «όταν οι άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν, να αγαπήσουν, να είναι ευτυχισμένοι, προδίδονται από την ίδια τη χώρα τους, από την ίδια την κυβέρνησή τους, η αντίσταση είναι καθήκον».

Η Βούλα Τσέτση, συμπρόεδρος των Ευρωπαίων Πρασίνων, τόνισε την ευρύτερη σημασία που έχει η τιμωρία ενός εκλεγμένου δημάρχου επειδή υπερασπίστηκε θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ. «Αυτό δεν αφορά μόνο το Pride. Είναι ένα τεστ για το αν η ΕΕ θα υπερασπιστεί τη Δημοκρατία», υπογράμμισε.

Σε αυτό συμφώνησε ο Κίραν Κοφ, έτερος συμπρόεδρος των Ευρωπαίων Πρασίνων. «Η προσπάθεια του καθεστώτος να τιμωρήσει τον Γκέργκελι Καράτσονι χωρίς να επιτρέψει τη διεξαγωγή δίκης, υπογραμμίζει την αυταρχική πορεία της Ουγγαρίας υπό τον Όρμπαν. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν πρέπει να κοιτάζουν αλλού όταν ένα κράτος μέλος ποινικοποιεί μια ειρηνική συγκέντρωση και τη δημοκρατική ηγεσία», υπογράμμισε.

