Το δημοσίευμα για το νέο φάρμακο παχυσαρκίας της Eli Lilly και η αντίδραση του Λευκού Οίκου.

Ένας 79χρονος, τον Απρίλιο, έκανε αίτηση και απέκτησε πρόσβαση σε νέο πειραματικό φάρμακο της Eli Lilly για την παχυσαρκία. Ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ; Ο Λευκός Οίκος το διαψεύδει κατηγορηματικά.

«Εκατομμύρια Αμερικανοί με παχυσαρκία περιμένουν το νέο φάρμακο της Eli Lilly, τη ρετατρουτίδη, που έχει δείξει ότι προκαλεί απώλεια βάρους αντίστοιχη εκείνη της βαριατρικής χειρουργικής επέμβασης. Κάποιοι δεν περιμένουν καν την έγκριση του FDA αλλά σπεύδουν να το αποκτήσουν με αμφίβολα μέσα», γράφει το STAT, στο δημοσίευμα που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ αυτός ο άνδρας.

Η διάψευση του Λευκού Οίκου για τον Τραμπ και το φάρμακο

Σύμφωνα με το STAT, όταν απευθύνθηκαν στον Λευκό Οίκο, δεν τους διέψευσαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέκτησε πρόσβαση σε αυτό το πειραματικό φάρμακο, μέσω σχετικού προγράμματος του FDA. Ωστόσο, μόλις δημοσιεύθηκε το ρεπορτάζ, ήρθε η διάψευση, με αναρτήσεις σε λογαριασμούς του Λευκού Οίκου και του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου, Κους Ντεσάι.

«Όχι, δεν ήταν ο πρόεδρος Τραμπ και είστε πραγματικά άρρωστοι και ανισόρροποι», ανέφερε η μία ανάρτηση.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2069453292124455009}

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«Νέες βλακείες από τους συνήθεις υπόπτους. Όχι, δεν είναι ο πρόεδρος Τραμπ. Είστε άρρωστοι», ήταν άλλη αντίδραση.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2069452124358897800}

«Επειδή πρέπει να το κάνουμε λιανά στη Λίζι Λόρενς, που έχει αποδείξει ότι είναι μια ασόβαρη αρθρογράφος κουτσομπολιών, αυτή η αίτηση δεν ήταν για τον πρόεδρο», έγραψε ο Κους Ντεσάι, εξαπολύοντας επίθεση στη δημοσιογράφο που υπογράφει το ρεπορτάζ του STAT.

«Ευχαριστώ για τη διευκρίνιση. Ρώτησα εσάς, τον FDA και το υπουργείο Υγείας πολλές φορές χθες αν αυτή η αίτηση αφορούσε τον πρόεδρο. Κανένας δεν απάντησε ευθέως την ερώτησή μου», του απάντησε η δημοσιογράφος.

«Δεν θα έπρεπε να είμαστε αναγκασμένοι να απορρίπτουμε αβάσιμες εικασίες για να μην τις δημοσιεύσετε. Οποιοσδήποτε δημοσιογράφος με αξίες θα το καταλάβαινε αυτό. Θα κάνετε τώρα αυτή την ηλίθια ερώτηση στους περίπου 4 εκατομμύρια Αμερικανούς αυτής της ηλικιακής ομάδας και μετά θα κάνετε εικασίες ότι αφορά αυτούς η αίτηση;», επέμεινε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

{https://x.com/KushDesai47/status/2069447293649002880}

Το ρεπορτάζ του STAT για το νέο πειραματικό φάρμακο για την παχυσαρκία

Σύμφωνα με το STAT, η Eli Lilly και ο FDA επέτρεψαν σε ένα άτομο να αποκτήσουν πρόσβαση στο νέο φάρμακο της εταιρείας για την παχυσαρκία μέσω του προγράμματος «compassionate use». Αυτό το πρόγραμμα δίνει πρόσβαση σε πειραματικές θεραπείες σε ασθενείς με σοβαρά ιατρικά προβλήματα, που απειλούν άμεσα τη ζωή τους.

Πρόκειται για άνδρα που ήταν 79 ετών όταν υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα, τον Απρίλιο, σύμφωνα με τρεις πηγές του Μέσου που γνωρίζουν το θέμα. Το ζήτημα προσέλκυσε το ενδιαφέρον κορυφαίων αξιωματούχων της υγείας, κάτι που δείχνει ότι το άτομο που έλαβε το φάρμακο είχε καλές διασυνδέσεις, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ο γιατρός Ράνγκαναθ Μουνιάπα, των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας ζήτησε το φάρμακο για έναν ασθενή με παχυσαρκία, με αποφρακτική υπνική άπνοια και πνευμονική υπέρταση. Το STAT σημειώνει πως δεν γνωρίζει ποιος είναι ο ασθενής. Αλλά με δεδομένα τα δημογραφικά στοιχεία και την ασυνήθιστη φύση της αίτησης, απευθύνθηκε στον Λευκό Οίκο και ρώτησε εάν ο ασθενής ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, που έγινε 80 ετών την προηγούμενη εβδομάδα, είναι υπέρβαρος και έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τα φάρμακα για την παχυσαρκία.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κους Ντεσάι παρέπεμψε το STAT στο υπουργείο Υγείας. Σε ερώτηση του STAT εάν ο Τραμπ έχει αποφρακτική υπνική άπνοια και πνευμονική υπέρταση, ο Ντεσάι απάντησε πως αυτό το «καλύπτει» το υπόμνημα που αφορά την πιο πρόσφατη ιατρική αξιολόγηση του Τραμπ. Το υπόμνημα δεν κάνει αναφορά σε καμία από τις δύο παθήσεις.

Απαντώντας στις ερωτήσεις του STAT, η εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Έμιλι Χίλιαρντ, δεν αναφέρθηκε στην αίτηση για ρετατρουτίδη ή την ταυτότητα του ασθενούς. «Ο FDA υποστηρίζει προγράμματα διευρυμένης πρόσβασης που μπορούν να παρέχουν σε ασθενείς με σοβαρές ή απειλητικές για τη ζωή τους παθήσεις πρόσβαση σε ερευνητικές θεραπείες, όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες συγκρίσιμες ή ικανοποιητικές εγκεκριμένες θεραπείες. Κάθε αίτημα εξετάζεται κατά περίπτωση, με βάση τις κλινικές συνθήκες και τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις», απάντησε.

Σύμφωνα με τις πηγές του STAT, ο ασθενής είχε λάβει θεραπεία με τιρζεπατίδη για έναν χρόνο- φάρμακο της Eli Lilly για την παχυσαρκία που έχει εγκριθεί από τον FDA- αλλά παρουσίασε μέτρια απώλεια βάρους. Ο Μουνιγιάπα συνέστησε την αποφυγή βαριατρικής χειρουργικής επέμβασης, εξαιτίας της ηλικίας του ασθενούς και των συννοσηροτήτων. Δεν είναι σαφές γιατί ο ασθενής δεν μπορούσε να ενταχθεί στις κλινικές δοκιμές της Eli Lilly για το φάρμακο, που είναι σε εξέλιξη.

Η εκπρόσωπος της φαρμακευτικής εταιρείας, Μίστι Φούλερ, δήλωσε ότι δεν σχολιάζουν λεπτομέρειες για αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα «compassionate use». Πρόσθεσε ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται «ακολουθώντας όλους τους ισχύοντες κανονισμούς».

Δεν είναι πρωτοφανές ένα επιφανές άτομο να είναι ο πρώτος άνθρωπος που έχει πρόσβαση σε πειραματικό φάρμακο μέσω αυτού του προγράμματος του FDA, σημειώνει το STAT. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο Τραμπ ήταν από τους πρώτους στους οποίους χορηγήθηκε η θεραπεία αντισωμάτων της Regeneron, όταν κόλλησε κορονοϊό.

Ασυνήθιστη περίπτωση, λένε οι ειδικοί

Μιλώντας στο STAT, 18 ειδικοί της βιοβηθικής, γιατροί για την παχυσαρκία, νυν και πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι της υγείας υπογράμμισαν ότι τους φάνηκε ασυνήθιστη αυτή η περίπτωση. Μεταξύ άλλων, αναρωτιούνται γιατί η Eli Lilly πρόσφερε το πρόγραμμα «compassionate use» σε έναν μόνο ασθενή, όταν η παχυσαρκία είναι διαδεδομένη πάθηση. Συχνά, οι φαρμακευτικές εταιρείες δημιουργούν τέτοια προγράμματα για μεγάλες ομάδες ασθενών.

Η Άντζελα Φιτς, επικεφαλής γιατρός στην κλινική κατά της παχυσαρκίας knownwell επεσήμανε πως δεν έχει ακούσει ποτέ η Eli Lilly να προσφέρει πρόσβαση σε αυτό το πρόγραμμα για τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας. Σημείωσε ότι αρκετοί ασθενείς της, που έχουν εμφανίσει παρενέργειες από τη χρήση τιρζεπατίδης, θα μπορούσαν να επωφεληθούν από ένα τέτοιο πρόγραμμα.

Οι κλινικές μελέτες για τη ρετατρουτίδη

Η ρετατρουτίδη εμφανίζεται ως ένα πολλά υποσχόμενο φάρμακο για ανθρώπους με σοβαρή παχυσαρκία. Αυτή την περίοδο η Eli Lilly συνεχίζει τις κλινικές δοκιμές και δεν έχει υποβάλει ακόμα αίτηση στον FDA για την έγκριση του φαρμάκου.

Τον Μάιο, η εταιρεία δημοσίευσε αποτελέσματα κλινικών δοκιμών. Σύμφωνα με αυτά, ασθενείς με παχυσαρκία, χωρίς διαβήτη, που έλαβαν ρετατρουτίδη για 80 εβδομάδες έχασαν κατά μέσο όρο το 28% του βάρους τους. Η βαριατρική χειρουργική επέμβαση συνήθως οδηγεί σε απώλεια του 30% του βάρους. Η σεμαγλουτίδη και η τιρζεπατίδη μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς να χάσουν το 15-20% του βάρους τους κατά μέσο όρο.