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Μια αντιπαράθεση σε πανηγύρι στο Αντίρριο γρήγορα μετατράπηκε σε συμπλοκή με τραπέζια και καρέκλες «στον αέρα».

Καβγάς ξέσπασε μεταξύ θαμώνων σε πανηγύρι στο Αντίρριο.

Πληροφορίες του npress αναφέρουν ότι όλα ξεκίνησαν όταν μία παρέα ατόμων από την Πάτρα ήρθε σε αντιπαράθεση με Ρομά. Γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε και οι παρέες «πιάστηκαν» στα χέρια. Ωστόσο η ορχήστρα συνέχισε ανενόχλητη να παίζει κλαρίνα.

Ο καβγάς δεν περιορίστηκε εκεί όμως καθώς σύντομα άρχισαν να πετούν τραπέζια και καρέκλες με την ένταση να διαρκεί αρκετή ώρα.

Ο κόσμος έντρομος προσπαθούσε να απομακρυνθεί από το σημείο της συμπλοκής ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

{https://www.youtube.com/watch?v=OFZ2Q0hl-6I}