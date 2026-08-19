Καβγάς ξέσπασε μεταξύ θαμώνων σε πανηγύρι στο Αντίρριο.
Πληροφορίες του npress αναφέρουν ότι όλα ξεκίνησαν όταν μία παρέα ατόμων από την Πάτρα ήρθε σε αντιπαράθεση με Ρομά. Γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε και οι παρέες «πιάστηκαν» στα χέρια. Ωστόσο η ορχήστρα συνέχισε ανενόχλητη να παίζει κλαρίνα.
Ο καβγάς δεν περιορίστηκε εκεί όμως καθώς σύντομα άρχισαν να πετούν τραπέζια και καρέκλες με την ένταση να διαρκεί αρκετή ώρα.
Ο κόσμος έντρομος προσπαθούσε να απομακρυνθεί από το σημείο της συμπλοκής ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
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