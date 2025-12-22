Πολλοί βουλευτές συμμετείχαν στη συμπλοκή που ξέσπασε στο κέντρο του τουρκικού κοινοβουλίου, με τους άνδρες της ασφάλειας να προσπαθούν να τους χωρίσουν.

Μπουνιές αντάλλαξαν το βράδυ της Κυριακής, κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού, βουλευτές του ΑΚΡ και του CHP μέσα στο κοινοβούλιο της Τουρκίας, όπου προκλήθηκε χάος.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Νουμάν Κουρτουλμούς, ανέστειλε τη συνεδρίαση, καθώς οι αξιωματικοί ασφαλείας προσπαθούσαν να χωρίσουν τους βουλευτές που ενεπλάκησαν σε καυγά.

Σύμφωνα με το turkiyetoday, η συμπλοκή ξεκίνησε έπειτα από έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος (ΑΚΡ) Μουσταφά Βαράνκ και του βουλευτή του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Γκιοκχάν Γκιουναϊντίν.

Ο Βαράνκ, μιλώντας από το βήμα, στράφηκε προς τα έδρανα του CHP και είπε: «Φέρτε τον πρόεδρο σας, δεν πρέπει να με φοβάται. Ευτυχώς, ο λαός μας γνωρίζει πολύ καλά το ιστορικό του. Οι αγρότες που ζουν σε πόλεις που διοικούνται από εκπροσώπους του CHP εξακολουθούν να περιμένουν τα δωρεάν τρακτέρ που υποσχέθηκε ο Οζγκιούρ Οζέλ».

Ο Γκιοκχάν Γκιουναϊντίν απάντησε με σφοδρότητα, κατηγορώντας το κυβερνών κόμμα ότι «προσπαθεί να φτάσει στο ναδίρ με πολεμικές δηλώσεις» και ισχυριζόμενος ότι η κυβέρνηση «συκοφάντησε» κατά των εκπροσώπων του CHP στους δήμους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όταν ο βουλευτής CHP Αλί Μαχίρ Μπασαρίρ διαμαρτυρήθηκε, η ένταση μεταξύ των βουλευτών του AK και του CHP κλιμακώθηκε και από τα λόγια πέρασαν στην... πράξη με σπρωξίματα και γροθιές.

Πολλοί βουλευτές και από τα δύο κόμματα συμμετείχαν στη συμπλοκή που ξέσπασε στο κέντρο του τουρκικού κοινοβουλίου, με τους άνδρες της ασφάλειας να προσπαθούν να τους χωρίσουν.

Η συμπλοκή διήρκεσε περίπου 10 λεπτά.

{https://x.com/DailyNewsJustIn/status/2002842146123202707?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2002842146123202707%7Ctwgr%5E911ad6847d92c7c57302f12d0fba62fc154c7a23%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fnow%2Fworld%2Ftoyrkia-kabgas-me-grothies-anamesa-se-boyleytes-gia-ton-proypologismo}