Οι παίκτες του Μουντιάλ 2026 ανησυχούν για τα φίδια.

Μετά την ομάδα της Ελβετίας και οι Γερμανοί «συνάντησαν» φίδι στο προπονητικό καμπ τους για το Μουντιάλ 2026. Και ήταν δηλητηριώδες.

«Στη Γερμανία, ανησυχείς για την τακτική, τους τραυματισμούς και τον επόμενο αντίπαλό σου. Εδώ, πρέπει να σκέφτεσαι και τι μπορεί να κρύβεται στο χορτάρι», δήλωσε ο αρχηγός της εθνικής Γερμανίας, Γιόσουα Κίμιχ.

Χθες, τα μέλη της ομάδας ήρθαν αντιμέτωπα με δηλητηριώδες φίδι στο προπονητικό καμπ της Γερμανίας στο Γουίνστον- Σάλεμ της Βόρειας Καρολίνας. Ανάλογη εμπειρία είχε η εθνική της Ελβετίας, που μάρκαρε συγκεκριμένη περιοχή, έξω από το καμπ τους στο Σαν Ντιέγκο, ως «ζώνη φιδιών» πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026.

«Είδαμε ένα φίδι χθες, μας είπαν ότι ήταν δηλητηριώδες. Αν σε δαγκώσει, πρέπει να πας στο νοσοκομείο. Δεν πιστεύω ότι θα πεθάνεις, αλλά σίγουρα είναι δηλητηριώδες. Έχω την αίσθηση ότι αν πατήσεις ένα τέτοιο φίδι, μπορεί να έχει άσχημη κατάληξη», δήλωσε ο Κίμιχ.

«Γι' αυτό προσπαθούμε να κρατάμε αποστάσεις από τα ζώα εδώ. Σέβομαι τους ανθρώπους εδώ. Στη Γερμανία έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχουν τόσο πολλά επικίνδυνα ζώα», παρατήρησε.

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«Μόλις ακούς τι είδους φίδι είναι και τι μπορεί να συμβεί αν σε δαγκώσει, παύει πολύ γρήγορα να είναι αστείο», παραδέχθηκε και πρόσθεσε: «Προσπαθούμε να προετοιμαστούμε για το μεγαλύτερο τουρνουά του ποδοσφαίρου και ξαφνικά οι παίκτες κοιτάζουν στο έδαφος πριν από κάθε βήμα».

Πηγή: BBC