«Είναι ώρα να τα δώσουμε όλα για τη χώρα μας και για όλες τις πορτογαλικές κοινότητες που μας στηρίζουν εδώ και σε όλο τον κόσμο» έγραψε μεταξύ άλλων ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Την Τετάρτη, η Πορτογαλία «μπαίνει» στο Μουντιάλ 2026 με την αναμέτρηση απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (8 μ.μ ώρα Ελλάδας) και ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε την πρώτη του ανάρτηση λίγο πριν τη σέντρα.

Με την παραδοσιακή φωτογραφία της ομάδας, ο Ρονάλντο έγραψε πως «κάθε φορά που φοράμε αυτή τη φανέλα, νιώθουμε την ίδια υπερηφάνεια, το ίδιο πάθος και την ίδια αίσθηση ευθύνης από την πρώτη μέρα. Αύριο ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο. Δουλέψαμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή και τώρα είναι ώρα να τα δώσουμε όλα για τη χώρα μας και για όλες τις πορτογαλικές κοινότητες που μας στηρίζουν εδώ και σε όλο τον κόσμο. Πιστέψτε σε μας όπως εμείς!».

{https://x.com/Cristiano/status/2066934980970750385}

Σημειώνεται πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο στις πρώτες του δηλώσεις αναχωρώντας με την εθνική ομάδα για τις ΗΠΑ, επιβεβαίωσε πως είναι σε καλή φυσική κατάσταση. «Προσεγγίζουμε αυτή τη διοργάνωση με πολλές ελπίδες. Η προετοιμασία ήταν πάρα πολύ καλή, κουραστική επειδή πρέπει να δουλέψουμε σκληρά. Είμαι πολύ θετικός, πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά και θα κάνουμε μία καλή εμφάνιση. Είναι μια πολύ καλή γενιά....που θα φέρει πολλή χαρά στους Πορτογάλους» δήλωσε ο Ρονάλντο.

{https://x.com/Footballtweet/status/2065425233121521839}

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Αυτή είναι η έκτη φορά που συμμετέχει σε Μουντιάλ. Η πρώτη του εμφάνιση έγινε το 2006. Τότε η Πορτογαλία είχε χάσει στα ημιτελικά.

«Όταν τα πράγματα αρχίσουν αν γίνονται σκληρά, τότε θα δούμε τους πραγματικούς πρωταθλητές» είπε ο Πορτογάλος άσος.

{https://x.com/PurelyFootball/status/2065439052946432240}

{https://x.com/SICNoticias/status/2065422829173055643}