Οι πολίτες καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις υποχρεώσεις και τις αγορές τους.

Σε λίγες ημέρες είναι η Πρωτομαγιά 2026.

Η 1η Μαΐου ανήκει στις προαιρετικές αργίες, με απόφαση όμως του εκάστοτε υπουργού Εργασίας χαρακτηρίζεται κάθε χρόνο σαν ημέρα υποχρεωτικής αργίας, βάσει του άρθρου 1 του Α.Ν. 380/68.

Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από αυτές που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας όπως π.χ. επιχειρήσεις στον τομέα υγείας, τουρισμού, συγκοινωνίας, εργοστάσια συνεχούς λειτουργίας κλπ.

Ειδικότερα:

Α) Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση. Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Β) Σε περίπτωση που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, εάν η επιχείρηση λειτουργεί κατά τις Κυριακές και αργίες θα λάβουν μόνο προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν, ενώ αν πρόκειται για επιχείρηση που αργεί και εκτάκτως λειτουργήσει την 1η Μαΐου θα λάβουν επιπλέον της προσαύξησης 75% (επί του νομίμου ωρομισθίου τους) και τόσα ωρομίσθια του καταβαλλόμενου μισθού για όσες ώρες απασχολήθηκαν.

Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, τράπεζες

Οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ (όπως Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, MyMarket, Μασούτης, Γαλαξίας και Lidl) θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 1η Μαΐου. Οι καταναλωτές καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις αγορές τους τις προηγούμενες ημέρες, καθώς τα κεντρικά καταστήματα δεν θα εξυπηρετούν το κοινό.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις για την κάλυψη αναγκών της τελευταίας στιγμής:

Καταστήματα Franchise: Αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά τα σημεία πώλησης με το σύστημα δικαιόχρησης, όπως τα AB Shop & Go και τα MyMarket Local.

Μίνι Μάρκετ: Τα συνοικιακά καταστήματα που παραμένουν ανοιχτά τις Κυριακές και τις αργίες θα λειτουργήσουν και την Πρωτομαγιά.

Λόγω της φύσης της ημέρας ως υποχρεωτικής αργίας, η απασχόληση προσωπικού την Πρωτομαγιά διέπεται από ειδικές διατάξεις σχετικά με τις προσαυξήσεις στο ημερομίσθιο.

Επίσης, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η 1η Μαΐου 2026 αποτελεί τραπεζική αργία. Ως εκ τούτου, τα υποκαταστήματα θα παραμείνουν κλειστά και δεν θα πραγματοποιούνται συναλλαγές στα γκισέ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αργία αυτή ακολουθεί την περίοδο του Πάσχα, κατά την οποία οι τράπεζες παρέμειναν εκτός λειτουργίας για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες.

Οι επόμενες τραπεζικές αργίες του έτους είναι: