Φαίνεται προφανές, αλλά δεν είναι. Ο 5ος Έκτακτος Διαγωνισμός ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων έκρυβε τις παγίδες του στις λεπτομέρειες. Λύνουμε σήμερα αναλυτικά κάθε ερώτηση της ΤΕ Κατηγορίας του Σαββάτου των εξετάσεων με αναφορά στα άρθρα του ΚΟΔ και ΚΔΥ.

Τεχνολογική Εκπαίδευση

Γνωστικό αντικείμενο: Θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, που περιλαμβάνει στοιχεία του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.4938/20220 και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν.4798/2021)

Θέματα από τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

1. Ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών ασκεί ένδικο μέσο κατά αθωωτικής απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών. Ο Εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου, κατά την εκδίκαση του ανωτέρω ένδικου μέσου:

α) Οφείλει να συμφωνήσει με την ανωτέρω έφεση, λόγω του αδιαίρετου της Εισαγγελίας

β) Οφείλει να συμφωνήσει με όσα υποστηρίζει στην έφεση ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, επειδή ο ανωτέρω, κατά τον χρόνο άσκησής της, ήταν ιεραρχικά ανώτερος από τον Εισαγγελέα της έδρας και υπάρχει σχέση ιεραρχικής εξάρτησης στους εισαγγελικούς λειτουργούς

γ) Οφείλει να ενεργήσει σύμφωνα με τον νόμο και τη συνείδησή του

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 28 παρ. 4 εδ. γ) ν. 4938/2022 «4. Τους εισαγγελικούς λειτουργούς συνδέει σχέση ιεραρχικής εξάρτησης. Προϊστάμενος όλων είναι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο εισαγγελικός λειτουργός οφείλει να εκτελεί τις παραγγελίες των προϊσταμένων του. Κατά την εκτέλεση όμως των καθηκόντων του και την έκφραση της γνώμης του ενεργεί αδέσμευτα, υπακούοντας στον νόμο και τη συνείδησή του.»

2. Στο Εφετείο Αθηνών ορίζεται δικαστής ανηλίκων με απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, η οποία είχε νόμιμη απαρτία 100 δικαστών και συνεκτίμησε τα νόμιμα προσόντα όλων των υπηρετούντων.

α) Ήταν αρμόδιο το εν λόγω όργανο για τον ορισμό του

β) Δεν είναι αρμόδιο το παραπάνω όργανο, αλλά απαιτούνταν απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Δικαστηρίου και γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών

γ) Ο δικαστής ανηλίκων ορίζεται από τον Εισαγγελέα Εφετών

3. Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 30 παρ. 4 εδ. β) ν.4938/2022 «5. […] Σε όσα δικαστήρια υπηρετούν περισσότεροι από είκοσι (20) δικαστές, οι δικαστές ανηλίκων ορίζονται με απόφαση της ολομέλειας του δικαστηρίου.»

Δικηγόρος ζητεί από τη διοίκηση πρωτοβάθμιου δικαστηρίου τον προσδιορισμό υπόθεσης προς εκδίκαση κατά το θερινό τμήμα του Αυγούστου επειδή πρόκειται για εργατική διαφορά.

α) Πρέπει να προσδιοριστεί κατά το θερινό αυτό τμήμα

β) Δεν θα προσδιοριστεί κατά το θερινό αυτό τμήμα

γ) Επιτρέπεται να προσδιοριστεί υπό προϋποθέσεις

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 31 παρ. 2 ν.4938/2022 «Κατά τον μήνα Αύγουστο τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια δικάζουν μόνο: α. ποινικές υποθέσεις που εκδικάζονται κατά τη διαδικασία του αυτοφώρου (άρθρα 417 έως 427 του ΚΠΔ) ή για τρις οποίες προβλέπεται προθεσμία εκδίκασης ή αφορούν τον καθορισμό συνολικής ποινής ή αιτήσεις ακύρωσης διαδικασίας και απόφασης ή αιτήσεις αναβολής της δίκης ή διακοπής της ποινής ή αντιρρήσεις ή αμφιβολίες για την εκτέλεση ποινής και την ανασταλτική δύναμη ένδικου μέσου, β. αιτήσεις για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων ή την αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων.»

4. Κατά την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων τακτικής διαδικασίας στο Πρωτοδικείο Αθηνών δεν παρίσταται Γραμματέας. Είναι νόμιμη η συγκρότηση του δικαστηρίου;

α) Είναι νόμιμη η συγκρότησή του, γιατί δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία Γραμματέα

β) Δεν είναι νόμιμη η συγκρότησή του, αφού απαιτείται η παρουσία Γραμματέα

γ) Είναι νόμιμη η συγκρότησή του, διότι η παρουσία Γραμματέα επαφίεται στην κρίση του Προέδρου του Δικαστηρίου

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 8 παρ. 1 εδ. α) ν.4938/2022 «1. Για τη νόμιμη συγκρότηση του δικαστηρίου απαιτείται η παρουσία του γραμματέα του, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.»

5. Ποιος διευθύνει τις υπηρεσίες της Γραμματείας πρωτοβάθμιου δικαστηρίου;

α) Ο δικαστής ή ο πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου που διευθύνει το δικαστήριο

β) Ο δικαστής ή ο πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου που διευθύνει το Εφετείο της έδρας του δικαστηρίου

γ) Ο προϊστάμενος της γραμματείας δικαστικός υπάλληλος

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 11 παρ. 3 περ. α) ν.4938/2022 «3. Ο προϊστάμενος της γραμματείας, δικαστικός υπάλληλος: α) διευθύνει τις υπηρεσίες της γραμματείας […]»

6. Στη σύνθεση του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών ο Γραμματέας της έδρας είναι σύζυγος με την Εισαγγελέα της έδρας. Δημιουργείται κώλυμα στη δίκη;

α) Όχι, γιατί το δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο να συμφωνήσει με την πρόταση του Εισαγγελέα

β) Συνιστά κώλυμα και δεν επιτρέπεται οι ανωτέρω να συμπράξουν στην ίδια ποινική υπόθεση

γ) Συνιστά κώλυμα μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 9 παρ. 1 εδ. α) ν.4938/2022 «1. Δικαστικοί λειτουργοί, ένορκοι, δικαστικοί υπάλληλοι και δικηγόροι δεν επιτρέπεται να συμπράττουν στην ίδια διαδικαστική πράξη ή ενέργεια, αν είναι σύζυγοι ή συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης ή με συγγένεια αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τον τρίτο βαθμό.»

7. Κατά την εκδίκαση πολιτικής υπόθεσης σε τμήμα του Αρείου Πάγου, έχει δικαίωμα να παρασταθεί ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος δεν είναι διάδικος στην υπόθεση, λόγω της σοβαρότητας του θέματος που κρίνεται;

α) Δεν επιτρέπεται να παρίσταται σε συνεδρίαση πολιτικού τμήματος

β) Έχει δικαίωμα να παρασταθεί μόνο υπό συγκεκριμένη προϋπόθεση

γ) Έχει δικαίωμα πάντα να παρίσταται

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 27 παρ. 5 εδ. β) ν.4938/2022 «5. […] Στις συνεδριάσεις των τμημάτων που εκδικάζουν πολιτικές υποθέσεις ο εισαγγελέας παρίσταται μόνο αν είναι διάδικος ή έχει υποβάλει, έως την έναρξη της δικασίμου, έγγραφη πρόταση την οποία αναπτύσσει και προφορικά.»

Θέματα από τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων

8. Απόφοιτος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, που επιθυμεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις για την πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων, έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για το πλημμέλημα της παράνομης οπλοφορίας και του έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης δέκα μηνών.

α) Δεν επιτρέπεται να λάβει μέρος στις εξετάσεις

β) Επιτρέπεται να λάβει μέρος στις εξετάσεις

γ) Επιτρέπεται να λάβει μέρος στις εξετάσεις, υπό προϋποθέσεις

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 7 παρ. 1 ν.4798/2021 «1. Δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι: α) Όσοι καταδικάστηκαν αμετάκλητα για κακούργημα, καθώς και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, ή παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου, απιστία κατά του νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) Όσοι έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή με απευθείας κλήση για κακούργημα ή με τελεσίδικο βούλευμα για πλημμέλημα της περ. α) μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες επιλογής, αλλά δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι, εάν κατά τον χρόνο διορισμού δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ή αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα. γ) Όσοι καταδικάστηκαν αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας, διάρκειας μεγαλύτερης από ένα (1) έτος, για έγκλημα που έχει τελεστεί με δόλο.»

9. Έλληνας Πολίτης έχει επιτύχει στις εξετάσεις για την κατάληψη θέσεων δικαστικών υπαλλήλων ωστόσο, δεν του έχει κοινοποιηθεί η πράξη διορισμού, παρά το γεγονός ότι περίληψή της δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επειδή επιθυμεί διακαώς να εργαστεί, πότε πρέπει να ορκιστεί, ώστε να αποδεχθεί τη θέση του δικαστικού υπαλλήλου; Αιτιολογήστε την άποψή σας.

Ενδεικτική απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4798/2021, εφόσον η πράξη δεν κοινοποιήθηκε στον υποψήφιο εντός της 30ήμερης προθεσμίας (παρ. 1), εφαρμόζεται η παρ. 3 η οποία ορίζει ότι η πράξη θεωρείται κοινοποιηθείσα αυτοδικαίως την 30η ημέρα από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και από την επόμενη εκείνης της ημέρας αρχίζει νέα 30ήμερη προθεσμία για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας. Αν δεν προσέλθει εμπρόθεσμα ο υποψήφιος θεωρείται ότι δεν αποδέχτηκε τον διορισμό του (παρ. 4).

10. Υπόθεση που αφορά την τέλεση από δικαστικό υπάλληλο του παραπτώματος της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων του συνεχώς, για χρονικό διάστημα σαράντα εργάσιμων ημερών, που επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης, έχει εισαχθεί προς εκδίκαση στο πενταμελές δικαστικό συμβούλιο Εφετείου. Το συμβούλιο αυτό επιβάλλει στον υπάλληλο την ποινή της στέρησης του δικαιώματος για προαγωγή για τρία έτη και όχι αυτή της οριστικής παύσης. Είχε τέτοια δυνατότητα;

α) Ναι, έχει τη δυνατότητα αυτή

β) Δεν μπορεί να επιβάλλει χαμηλότερη ποινή από αυτή της οριστικής παύσης

γ) Υποχρεούνταν να παραπέμψει την υπόθεση στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 88 παρ. 1 ν.4798/2021 «1Α. Το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο του εφετείου […] αποφασίζει σε πρώτο βαθμό για τη μονιμοποίηση των δικαστικών υπαλλήλων που υπηρετούν στα δικαστήρια και στις εισαγγελίες της περιφέρειάς τους […] καθώς και για την παύση τους για βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα, ασθένεια, αναπηρία ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια» συνδυαστικά με Άρθρο 166 παρ. 2 & 3 ν. 4798/2021 «2. Η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί μόνο για τα ακόλουθα παραπτώματα: […] ε) αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή πάνω από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός (1) έτους ή πάνω από πενήντα (50) εργάσιμες ημέρες εντός μίας τριετίας […] 3. Για την επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής σε δικαστικό υπάλληλο συνεκτιμώνται ιδίως οι ιδιαίτερες συνθήκες τέλεσης του παραπτώματος, η βαρύτητα αυτού, ο εξακολουθητικός ή μη χαρακτήρας του, η προσωπικότητα του δικαστικού υπαλλήλου, ο βαθμός της υπαιτιότητάς του, η επίδειξη μεταμέλειας, η υποτροπή, καθώς και η υπηρεσιακή του εικόνα, όπως προκύπτει από το προσωπικό του μητρώο και τηρείται η αρχή της αναλογικότητας.»

11. Ποιο είναι το αρμόδιο όργανο για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης των υπαλλήλων της γραμματείας των δικαστηρίων;

α) Ο προϊστάμενος ή ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης των δικαστηρίων

β) Το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο

γ) Ο δικαστής που αναδεικνύεται με κλήρωση μεταξύ όλων των δικαστών που υπηρετούν στο δικαστήριο, πλην του διευθύνοντος ή του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 178 παρ. 1 εδ. α) ν. 4798/2021 «1. Αρμόδιος για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης των υπαλλήλων της γραμματείας ή υπηρεσίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών είναι ο δικαστής ή ο εισαγγελέας, αντίστοιχα, που αναδεικνύονται, με τον αναπληρωτή τους, με κλήρωση, η οποία διενεργείται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου κάθε έτους, με επιμέλεια του διευθύνοντος το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας μεταξύ όλων των δικαστών ή εισαγγελέων, κατά περίπτωση, που υπηρετούν στο δικαστήριο ή την εισαγγελία, πλην του διευθύνοντος το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης.»

12. Ποιο όργανο αποφασίζει για τις προαγωγές των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης;

α) Το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο του Εφετείου Θεσσαλονίκης

β) Το υπηρεσιακό συμβούλιο του Εφετείου Θεσσαλονίκης

γ) Το επταμελές δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 88 παρ. 3 εδ. α) ν.4798/2021 «3. Το υπηρεσιακό συμβούλιο του εφετείου […] επιλαμβάνεται σε πρώτο βαθμό για κάθε θέμα υπηρεσιακής κατάστασης […] των δικαστικών υπαλλήλων που υπηρετούν στις γραμματείες δικαστηρίων […] της περιφέρειάς τους, […]»

13. Δικαστικός υπάλληλος που έχει συμπληρώσει οκτώ έτη σε οργανική μονάδα του Πρωτοδικείου Αθηνών, μπορεί να μετακινηθεί σε άλλη οργανική μονάδα;

α) Η μετακίνησή του είναι υποχρεωτική

β) Δεν επιτρέπεται να μετακινηθεί

γ) Επιτρέπεται η μετακίνησή του υπό προϋποθέσεις

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 148 παρ. 2 εδ. β) ν.4798/2021 «2. […] Η μετακίνηση είναι υποχρεωτική, όταν ο δικαστικός υπάλληλος συμπληρώσει έξι (6) έτη στην ίδια οργανική μονάδα»

14. Απόφαση πρωτοβάθμιου υπηρεσιακού συμβουλίου, που δεν απαγγέλθηκε σε δημόσια συνεδρίαση.

α) Είναι άκυρη

β) Είναι έγκυρη

γ) Είναι έγκυρη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 87 παρ. 2 εδ. β) ν.4798/2021 «2. […] Η συνεδρίαση των πρωτοβάθμιων συμβουλίων δεν είναι δημόσια»

15. Συνεδρίαση του δευτεροβάθμιου υπηρεσιακού συμβουλίου διεξήχθη χωρίς δημόσια συνεδρίαση;

α) Είναι άκυρη

β) Είναι έγκυρη

γ) Είναι έγκυρη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 89 παρ. 7 εδ. α) ν.4798/2021 «7. Οι συνεδριάσεις των δευτεροβάθμιων δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων, περιλαμβανομένων των πειθαρχικών, είναι δημόσιες.»